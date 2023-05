La videointervista a Maurizio Fatarella, Direttore Generale PagoPA spa, che spiega come e quando si potrà usare l'IT Wallet nell'app IO: "La sperimentazione del borsellino digitale, con tessera sanitaria, tessera elettorale e licenza di guida inizierà negli ultimi mesi del 2023 con un progetto ristretto per poi andare su larga scala nel 2024. L'ambizione è essere contributori del wallet europeo.

“Sarà un vero e proprio borsellino digitale, inizialmente, con tessera sanitaria, tessera elettorale e licenza di guida, autentici e verificabili, all’interno dell’app IO”, così ha spiegato come sarà l’IT Wallet in questa videointervista a Key4biz, Maurizio Fatarella, Direttore Generale di PagoPA, la società che implementa e gestisce l’app dei servizi pubblici e scelto anche come Wallet Provider del portafoglio italiano dell’identità digitale, con cui il Governo – attraverso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale guidato dal Sottosegretario per l’Innovazione Alessio Butti – vuole essere pioniere nell’Unione europea e contribuire al progetto dell’European Digital Identity Wallet.

Un numero ristretto di cittadini avrà la possibilità di “sperimentare concretamente il primo use case con l’IT Wallet nei mesi finali del 2023 per poi passare la sperimentazione su larga scala nel 2024”, ci detto ancora Fatarella.

Guarda la videointervista

