“A giugno firmeremo di nuovo la convenzione con gli operatori SPID e nel 2024 avremo il prototipo dell’ID wallet italiano”, ha annunciato in questa videointervista Alessio Butti, Sottosegretario per l’Innovazione, a margine del convegno presso la Camera dei Deputati dal titolo: “Verso l’identità digitale europea“, organizzato dall’associazione cittadinanza digitale. Nel suo intervervento Butti ha ricordato di aver messo a disposizione “40 milioni per tesaurizzare SPID prima nel wallet italiano e poi in quello europeo”.

Butti: “Non spengo SPID, tutto sarà nell’identità digitale unica riconosciuta nella CIE“

Guarda la videointervista

Alla nostra domanda, Butti ha risposto che “non abbiamo mai detto di spegnere SPID come esperienza maturata fino a questo momento. Vogliamo portare tutto quanto nell’alveo dell’identità digitale unica, che sarà riconosciuta nella CIE, carta d’identità elettronica”.

Tessera Sanitaria, patente di guida e tessera elettorale saranno i primi documenti ad essere disponibili in digitale nel prototipo di ID wallet italiano, che consentirà, ovviamente, anche di dimostrare l’identità online. L’ID wallet sarà nell’app IO.