Head of Brand and Advertising,

Vodafone Italia

Luca Casaura è il nuovo Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia. Casaura che risponderà a Andrea Rossini, Consumer Business Unit Director, lascia la responsabilità di Senior Vice Presidente Global and Strategic Marketing di Costa Crociere, dove dal 2015 ha fatto un importante lavoro di rilancio dell’immagine del gruppo crocieristico.

Casaura dopo la laurea in Bocconi ha iniziato a lavorare in Unilever Italia come Junior Trade Marketing Manager, dal 1997 al 1999.

Poi è passato a Danone Italia facendo carriera diventando Marketing Manager nel 2002 fino al 2005, quando si è trasferito in Francia come Marketing Director del settore Kids and Dessert. Nel 2007 è volato in Canada sempre in forza alla Danone come Marketing Vice President per tornare rapidamente con lo stesso ruolo alla Danone Italia dal 2008 al 2013.

Nell’aprile del 2013 viene chiamato a Parigi come VP Marketing di Activia Global, il brand premium del gruppo Danone che decide infine di lasciare nel 2015 per cambiare completamente settore e passare al mondo del turismo e delle crociere trasferendosi a Genova.