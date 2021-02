In caso di vincita lo sapremmo solo via raccomandata, ma con la posta elettronica certificata la buona notizia arriverebbe subito. Sposato (Aruba): “Il metodo più immediato, sicuro e comodo per ricevere la notifica dell'avvenuta vincita e procedere alla riscossione”. E poi abbatte le emissioni di CO2.

Partita il primo febbraio 2021, la lotteria degli scontrini è un nuovo strumento economico ideato dal Governo Conte II per ridurre l’evasione fiscale e premiare i cittadini onesti.

Lo scontrino diventa sostanzialmente un’opportunità di vincita, sia per il consumatore, sia per l’esercente, con diversi premi in palio e un superpremio finale da 5 milioni di euro.

Lotteria degli scontrini ed estrazioni

L’11 marzo si terrà la prima estrazione: 10 consumatori vinceranno 100 mila euro e 10 negozianti vinceranno 20 mila euro.

Il 10 giugno poi si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, con 15 premi da 25 mila euro per chi compra e 15 premi da 5 mila euro per chi vende.

Infine, all’inizio del 2022 si terrà l’estrazione annuale, con un premio da 5 milioni di euro per i consumatori e 1 milione di euro per il negoziante.

Notifica della vincita: raccomandata vs Pec

Se per partecipare alla lotteria basta generare il “codice lotteria”, per sapere se si è vinto o meno ci sono due sole strade stabilite dall’Agenzia delle Entrate: o si comunica tramite normale raccomandata AR o tramite Posta elettronica certificata (Pec).

Sostanzialmente, o si lascia che siano i tempi delle raccomandate ad informare di una vincita, oppure ci si affida alla velocità e sicurezza della Pec.

“Quello della lotteria degli scontrini è l’ennesimo caso d’uso concreto che dimostra l’utilità della PEC. Anche con questa iniziativa, la PEC dimostra di essere il metodo più immediato, sicuro e comodo per ricevere la notifica dell’avvenuta vincita e poter procedere – nei termini dei 90 giorni – a reclamare il premio. Questo strumento continua ad essere una valida alternativa alla raccomandata A/R poiché semplifica la vita dei cittadini ed è amica dell’ambiente, così come ha certificato recentemente una ricerca IDC che conferma come la PEC abbia consentito un risparmio di 78.000 tonnellate di CO2 nel 2019, che saliranno a 120.000 tonnellate nel 2022”, ha dichiarato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba, azienda attiva in Italia con oltre 7 milioni di caselle PEC attive e Gestore Certificato.

Perché è meglio la Pec

Se si sceglie la prima strada, quella della raccomandata AR tradizionale, ci vuole generalmente più tempo prima che arrivi a destinazione, cioè a casa del vincitore con la buona notizia, ma può anche accadere che questi tempi si allunghino, in virtù di una raccomandata depositata in ritardo, un avviso di giacenza smarrito o altre situazioni similari.

Grazie alla Pec, invece, dopo il sorteggio, viene inviata subito una mail che avvisa dell’avvenuta vittoria.

La stessa mail contiene le istruzioni per il riscatto rapido della vincita, in massima sicurezza e senza alcun ritardo.

Tale strumento, infine, consente di partecipare alla lotteria senza l’onere di complicate verifiche sull’eventuale vittoria. Trattasi infatti di una lotteria molto particolare, nella quale ognuno potrebbe avere a disposizione molti codici lotteria, molti scontrini ed ogni concorrente parteciperà inoltre ad una miriade di estrazioni disseminate lungo tutto l’anno