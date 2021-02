Da oggi i consumatori possono presentare il codice lotteria presso gli esercenti con i registratori di cassa telematici aggiornati. Come si genera il codice per partecipare e tutte le informazioni utili.

Da oggi, primo febbraio, è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini.

Una lotteria dedicata solo a chi paga cashless, ossia a chi effettua nei negozi fisici, non online, acquisti con carta di credito, bancomat, prepagate o app.

Con l’estrazione dell’11 marzo si vince 100mila euro (20mila per i negozianti)

L’11 marzo si terrà la prima estrazione e 10 consumatori vinceranno 100mila euro e 10 negozianti vinceranno 20mila euro. Perché se vince il cliente vince anche l’esercente.

Lotteria degli scontrini, come si partecipa?

Ecco come si partecipa alla lotteria degli scontrini? È molto facile.

Bisogna avere il codice lotteria.

Si genera così:

Occorre andare sul portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home

Cliccare su “partecipa ora”

Inserire il tuo codice fiscale

Esprimere il consenso per la privacy e digitare il codice di sicurezza. Così si genera il codice lotteria, che potete stampare o salvare sullo smartphone e mostrare alla cassa prima di effettuare un acquisto senza contanti, ossia in modo digitale.

Premio da 5 milioni di euro con la lotteria annuale

Quanto si vince? La prima estrazione si terrà giovedì 11 marzo e 10 consumatori vinceranno 100mila euro e 10 negozianti vinceranno 20mila euro.

Il 10 giugno poi si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per chi compra e 15 premi da 5mila euro per chi vende.

Infine, all’inizio del 2022 si terrà l’estrazione annuale con un premio da 5 milioni di euro per i consumatori e 1 milione di euro per il negoziante e si partecipa con tutti gli scontrini generati da oggi fino a fine anno.

Come dice lo slogan della lotteria degli scontrini, non ci resta che vincere.

Come vengono avvisati i vincitori?

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria, si accede da qui.

Per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC. In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Se chiedi la detrazione o deduzione fiscale non puoi partecipare alla Lotteria degli scontrini

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

Il podcast