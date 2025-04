Londra al centro della sicurezza energetica globale. Oltre 60 governi al Vertice IEA

A partire da oggi e fino al 25 aprile, il Vertice Internazionale sulla Sicurezza Energetica, promosso dall’IEA in collaborazione con il Regno Unito, riunirà oltre 60 governi da tutto il mondo per discutere temi cruciali come la transizione energetica, l’intelligenza artificiale, l’innovazione tecnologica e la sicurezza delle forniture.

Londra si prepara ad accogliere ministri e delegazioni da oltre 60 Paesi per il prestigioso Vertice Internazionale sul Futuro della Sicurezza Energetica, organizzato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) in collaborazione con il governo britannico. L’appuntamento – in programma il 24 e 25 aprile – riunisce i protagonisti mondiali dell’energia per affrontare le sfide più urgenti della transizione energetica globale.

Un’agenda strategica per la sicurezza energetica mondiale

Il Vertice mira a costruire un approccio condiviso e integrato alla sicurezza energetica, mettendo a disposizione dei governi strumenti efficaci per rispondere a un contesto sempre più instabile, segnato da crisi geopolitiche, transizione ecologica e innovazioni tecnologiche dirompenti.

Focus sui trend globali, dalla geopolitica all’AI

Durante le due giornate, leader politici e tecnici discuteranno delle dinamiche che stanno trasformando il settore energetico a livello nazionale e internazionale. Tra i temi in evidenza:

Cambiamenti nella domanda, nell’offerta e nel commercio globale di energia

Accesso equo e sostenibilità economica per cittadini e imprese

per cittadini e imprese Il ruolo crescente dell’ elettricità nei sistemi energetici moderni

nei sistemi energetici moderni Lo sviluppo delle tecnologie pulite e la sicurezza delle catene di fornitura

e la sicurezza delle catene di fornitura Disponibilità e accesso ai minerali e metalli critici per l’energia green

per l’energia green Resilienza dei sistemi energetici agli eventi climatici estremi

Impatto dell’intelligenza artificiale e innovazione tecnologica

Un parterre globale: partecipazione da ogni continente

Oltre 120 rappresentanti di alto profilo saranno presenti al Vertice, mentre centinaia di esperti ed esponenti della società civile parteciperanno agli eventi collaterali. Le delegazioni provengono da Africa, Americhe, Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente, regioni che affrontano sfide diversificate ma interconnesse: accesso all’energia, crisi climatica, affidabilità delle reti e giustizia sociale.

Dal petrolio ai minerali critici: tutti i settori dell’energia al tavolo

Il Vertice non coinvolge solo istituzioni pubbliche: saranno presenti anche rappresentanti dei principali settori dell’industria energetica, tra cui petrolio, gas, fonti rinnovabili, nucleare e minerali critici. La partecipazione di organizzazioni internazionali e attori della società civile garantirà una visione completa e multisettoriale.

Miliband e Birol guidano il dialogo globale

L’evento sarà co-presieduto da Ed Miliband, Segretario di Stato britannico per la Sicurezza Energetica e le Zero Emissioni Nette, e da Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell’IEA. Entrambi saranno tra i principali keynote speaker, insieme ad altri leader di primo piano che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz