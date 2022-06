Vero o Falso. I cinque motivi che impediscono all’Ucraina di entrare nell’UE

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Cari lettori, ci prendiamo un periodo di riposo. Pertanto la nostra rubrica si interrompe oggi e riprenderà le pubblicazioni a settembre (sarà Vero o Falso?). Un augurio a tutti di un’ottima Estate 2022.

Glauco e Dora Benigni.

Dalla Norvegia le motivazioni che oggi impedirebbero all’Ucraina di essere accettata nell’Unione europea

L’emittente pubblica norvegese NRK indica cinque motivi che impediscono all’Ucraina di essere accettata nell’Unione Europea in questo momento. – corruzione diffusa; – problemi con lo stato di diritto e la democrazia; – l’economia e la politica sono controllate dagli oligarchi; – povertà e nazionalismo; – l’adesione accelerata dell’Ucraina alla UE sarebbe ingiusta nei confronti dei paesi che la aspettano da anni.

Fonte: https://t.me/infantmilitario/77532

Stati uniti, carenza di elementi chimici critici per l’industria militare

Gli Stati Uniti dipendono quasi interamente dalla Cina e dalla Russia per le importazioni di antimonio, un componente fondamentale nella produzione di munizioni. Lo riporta l’agenzia Defence News. L’antimonio svolge un ruolo importante nella catena di approvvigionamento dell’industria della difesa, poiché è essenziale per la produzione di proiettili perforanti, esplosivi, armi nucleari e altre attrezzature militari. La forte dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture di Cina e Russia è diventata oggetto di discussione al Congresso.

A questo proposito, sono necessari sforzi per rafforzare le riserve strategiche di minerali di terre rare, tra cui antimonio, titanio, tungsteno, cobalto e litio. L’House of Armed Services Committee della Camera l’8 giugno ha pubblicato un un disegno di legge in cui richiede informazioni sulle scorte di antimonio e una previsione di potenziali interruzioni dell’approvvigionamento. La bozza propone inoltre che il Dipartimento della Difesa sia tenuto ad avviare una politica di smaltimento delle batterie per restituire “metalli preziosi, minerali di terre rare e altre sostanze di importanza strategica” alle riserve.

Fonte: https://www.defensenews.com/congress/budget/2022/06/08/the-us-is-heavily-reliant-on-china-and-russia-for-its-ammo-supply-chain-congress-wants-to-fix-that/

In Polonia il centro di riserva di elaborazione dati del servizio fiscale ucraino

Secondo direttore dell’intelligence russa Naryshkin con il consenso di Kiev i Polacchi ospitano il centro di riserva di elaborazione dati del servizio fiscale ucraino.

“In altre parole, Kiev apre deliberatamente al tandem polacco-americano l’accesso alle informazioni di importanza nazionale, comprese le informazioni sui contribuenti e, di conseguenza, sulla reale situazione finanziaria dell’Ucraina“.

Fonte: https://t.me/rian_ru/166628