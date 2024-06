Energia elettrica, per il 30% generata da fonti rinnovabili nel mondo. Il Report

Secondo la quinta edizione del Global Electricity Review di Ember, che ha approfondito i dati storici sulla produzione di elettricità di 215 Paesi, a volare (grazie soprattutto all’Europa) sono l’eolico e il solare. Segnali di contrazione dell’idroelettrico, invece, a causa della rilevante siccità (come in Cina).

Scarica il Report “Global Electricity Review 2024”

L’energia elettrica mondiale che viene da fonti pulite. Il Report

Nel 2023 le fonti rinnovabili sono riuscite a generare il 30% dell’elettricità globale. Così, se nella produzione elettrica nel 2000 le rinnovabili toccavano quota 19%, allo stato attuale abbiamo superato il 30%. Dati, questi, che rimandano alle ultime analisi del 2023, rilasciati dalla quinta edizione del Global Electricity Review, rapporto realizzato dal think tank sull’energia Ember. Dunque, l’anno appena trascorso non è stato solo quello delle fonti energetiche rinnovabili e pulite nell’Ue – come è emerso dal report European Electricity Review 2024, secondo cui la produzione di energia elettrica dal vento ha superato per la prima volta quella da gas, rispettivamente il 18% contro il 17% – ma, a più ampio respiro, a livello mondiale […]

