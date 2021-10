L’offerta di Timvision (fibra e DAZN) un “bundle” anti concorrenziale?

Timvision finisce nel mirino della concorrenza per la super offerta (in bundle?) che riguarda anche il calcio di DAZN azzerando i costi della fibra.

La nuova offerta “Super Fibra” abbinata a “Timvision Gold” di Timvision per il rilancio di DAZN finisce nel mirino della concorrenza. Nel mirino delle critiche la super offerta di Tim a 29,99 euro al mese (in bundle?), con azzeramento del canone per la fibra fino al 31 dicembre 2021, per vedere tutto lo sport a prezzi letteralmente stracciati rispetto ai 44,99 euro in vigore fino ad oggi (abbonamento in fibra escluso). E’ per questo che, scrive oggi il Sole 24 Ore, gli operatori concorrenti (Wind Tre, Vodafone Italia, Sky e Fastweb) si sono rivolti per le diverse competenze all’Antitrust e all’Agcom per protestare.

Sotto la lente non tanto l’offerta in sé quanto il bundle, vale a dire il legame dei contenuti con l’offerta in fibra da parte di Tim. Il claim è tutto un programma: “La fibra te la offre Tim fino al 31/12 se scegli Timvsion”.

Mossa difensiva

Una mossa difensiva da parte di Tim, dopo questo esordio di campionato costellato da problemi di trasmissione per DAZN che si è tradotti in abbonamenti sotto le attese. Il 27 ottobre in occasione della trimestrale si potrebbero avere maggiori dettagli sugli abbonamenti alla app DAZN su Timvision, che in questo avvio secondo voci di stampa si sarebbero fermati a 500-600mila. Un ritmo blando a fronte di un obiettivo di almeno 1,5 milioni da raggiungere in tre anni.

In pratica, chi sceglie la promozione Timvision Gold entro il 31 dicembre 2021 non paga l’abbonamento in fibra (pari a 29,90 euro) per un anno e riceve in cambio al prezzo iper ribassato di 29,90 (invece di 44,99 euro) euro Timvision, Dazn con tutta la Serie A ed Europa e Conference League; Infinity+ di Mediaset per 12 mesi con la Champions League; Netflix e Disney+.

Una promozione che tra l’altro taglia le gambe alla stessa DAZN, che dal canto suo chiede 19,99 euro al mese per la sola Serie A e che attualmente si è impegnata a risarcire con una mensilità tutti gli abbonati impattati dai problemi di trasmissione che si sono verificati nel tardo pomeriggio di giovedì 23 settembre 2021.

Intesa restrittiva della concorrenza?

Secondo i concorrenti, l’offerta di Timvsion, che di fatto azzera il canone alla fibra, cozza contro il pronunciamento dell’Antitrust chiamato a esprimersi su una possibile intesa restrittiva della concorrenza, che aveva dato il via libera all’accordo Tim-DAZN per trasmettere le partite su Timvision a patto che non vi fosse l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento con Tim per la fibra.

Tim dal canto suo è tranquilla perché non considera la sua offerta in bundle, dal momento che i clienti possono scegliere un altro operatore e possono rescindere il contratto con Timvision e con la fibra quando vogliono.

Vedremo come andrà a finire.

Quel che è certo è che finora la visione della Serie A in streaming ha creato malcontento (vedi gli articoli realtivi a #DaznDown) in una ampia fetta di clientela e che questo disappunto rischia di riverberarsi sul gradimento del pubblico nei confronti di un prodotto calcio impoverito anche agli occhi degli sponsor.

Ne vale la pena?

