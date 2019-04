L’Agenzia spaziale europea promuove il Living Planet Symposium 2019, l’evento triennale sull’Osservazione della Terra, che quest’anno si svolge presso MiCo -Milano Congressi dal 13 al 17 maggio.

Focus del simposio è l’Osservazione della Terra, il cui panorama grazie all’evoluzione della scienza e delle tecnologie, sviluppa nuove opportunità di business e interazioni tra pubblico e privato. Le innovazioni tecnologiche ci consentono di osservare il nostro Pianeta in modo rivoluzionario. Grazie alla conoscenza dei principi della fisica, all’utilizzo di strumentazioni satellitari e al lavoro degli scienziati, possiamo comprendere ciò che accade sulla Terra, osservare i cambiamenti climatici, raccogliere dati e prepararci per le sfide future.

Exprivia Italtel partecipa all’evento con uno spazio espositivo (booth n. 38 – Level 0) per illustrare la sua offerta specifica per l’elaborazione dei dati satellitari, l’utilizzo della realtà virtuale per l’osservazione dei pianeti e della Terra e la soluzione per l’attività di controllo del traffico marittimo.