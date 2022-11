Fortemente voluto dal Coordinamento ADER e organizzato in collaborazione con Lepida, l’incontro annuale aperto delle Comunità Tematiche è stata l’occasione per invitare tutti gli Enti e le Organizzazioni del territorio a un confronto aperto sulla trasformazione digitale e l’open innovation.

Sono oltre 100 le persone che hanno raccolto l’invito dell’Assessora Paola Salomoni, del Capo di Gabinetto Andrea Orlando, del Coordinatore dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna Dimitri Tartari a partecipare all’incontro dal titolo “Collaborative e innovative: Incontro al Futuro”, a tre anni dall’ultimo incontro plenario in presenza, il 30 settembre a Modena nell’ambito del Festival After – Futuri Digitali, nella cornice della rassegna Smart Life Festival.

Fortemente voluto dal Coordinamento ADER e organizzato in collaborazione con Lepida, l’incontro annuale aperto delle Comunità Tematiche è stata l’occasione per invitare tutti gli Enti e le Organizzazioni del territorio a un confronto aperto. Le sfide degli ultimi anni chiamano a una riflessione a tutto tondo che si focalizza principalmente su tre filoni.

Il primo filone è quello dell’attualità degli obiettivi di trasformazione digitale per il territorio, da considerare una risorsa in grado di favorire il conseguimento di più generali risultati di rilevanza strategica, con riferimento a obiettivi di innovazione sociale, che vedono nella PA digitale un fattore abilitante per l’inclusione, il consolidamento delle capacità individuali, l’attrattività del territorio, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Il secondo filone sono le modalità per ridurre i gap nel percorso di digitalizzazione degli Enti, con attenzione alle esigenze dei piccoli Comuni che fanno maggiore fatica a proseguire contando esclusivamente sulle proprie risorse.

Il terzo filone, infine, sono le forme di collaborazione e proficua contaminazione tra Pubblico e Privato, attraverso la diffusione di logiche di open innovation e la valorizzazione di forme di partenariato.

La mattinata è stata condotta dal Coordinatore dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, Dimitri Tartari e aperta dai saluti istituzionali di Ludovica Carla Ferrari, Assessora del Comune di Modena. Le attività hanno avuto inizio con l’intervento del Capo di Gabinetto di Presidenza della Giunta dell’Emilia-Romagna, Andrea Orlando, che ha ricordato le tappe di sviluppo del Sistema COMTem e ha introdotto la relazione dell’Assessora alla scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni.

A seguire, tre relazioni per confrontarsi con esperti tematici e con chi, in altri contesti territoriali, ha affrontato le medesime sfide dando corpo a soluzioni organizzative e interventi strutturati differenti per sostenere le proprie communities. Anna Chiara Scapolan, Professoressa di UNIMORE ha accompagnato i partecipanti sul tema delle Comunità e del Digitale per favorire l’innovazione sociale.

Le relazioni di Idelfo Borgo, Direttore ICT e Agenda Digitale Regione Veneto e Carlo Falcinelli, Dirigente di Punto Zero Scarl (già Umbria Digitale) hanno portato la testimonianza dei modelli e delle soluzioni adottati nei rispettivi territori.

I partecipanti all’incontro hanno portato un contributo diretto alla riflessione attraverso le sessioni parallele, articolate su quattro tavoli di lavoro che hanno poi riportato in sintesi durante la conclusione in plenaria. Quanto emerso dalla giornata permetterà al Coordinamento dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna di delineare, insieme ai partecipanti alle COMTem, i nuovi modelli di collaborazione.

Maggiori informazioni