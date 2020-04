L’importanza della resilienza industriale italiana al tempo del Covid-19

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Qual è il significato di resilienza? La Treccani la definisce come “la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc.” Oggi la resilienza è diventata una caratteristica più che mai importante.

La resilienza industriale

Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di parlare delle numerose testimonianze, nate nel mondo industriale italiano in questo periodo, di resilienza, e di come queste si possono legare facilmente al concetto di Industria 4.0.

In un momento di difficoltà per il tessuto industriale del Paese, abbiamo assistito a esempi di lungimiranza e di adattabilità fra le nostra grandi e piccole realtà. Queste hanno messo in mostra il vero significato di resilienza: impossibilitate a continuare la propria produzione, si sono trasformate per andare incontro ai bisogni del Paese e dei cittadini.

Alcuni esempi

Herno, Armani, Bacardi, Prada, Zegna, Bulgari, Calzedonia, Ramazzotti, Disaronno, Campari, Ferrari; sono solo alcuni dei migliori esempi di resilienza al tempo della crisi che stiamo vivendo.

La mancanza di una produzione sufficiente di mascherine, camici, gel disinfettanti e apparecchiature mediche in Italia stava mettendo in crisi la macchina dei soccorsi. Ciò ha spinto queste realtà a convertire la propria produzione per soddisfare un nuovo “bisogno”.

Un elemento distintivo di queste iniziative è stata la velocità di adeguamento, tipica delle grandi aziende moderne. Oltre ad aver migliorato la propria immagine agli occhi del pubblico, queste sono riuscite a portare avanti la produzione, permettendo ai propri dipendenti di continuare a lavorare. Una vittoria non da poco.

Quello che vogliamo sottolineare è che, quando parliamo di Industria 4.0, sarebbe alquanto limitante fermarsi all’analisi delle ultime innovazioni tecnologiche.

Ciò che rende un’azienda al passo con i tempi sono tutti quegli elementi che ne sanciscono il successo nella contemporaneità, anche quelli che si sono manifestati in queste settimane, e che si collegano alla sfera “umana”.

Indubbiamente, le doti umane relazionate alla gestione aziendale, come l’iniziativa, la lungimiranza, l’analisi del contesto e la rapidità decisionale sono caratteristiche universali e senza tempo, ma che oggi grazie al digitale, e a tutti i supporti intelligenti, hanno le potenzialità di trasformare il mondo rapidamente e efficacemente.

Senza una comunicazione pervasiva, come quella di oggi, una tale trasformazione industriale sarebbe stata impossibile. Senza i supporti gestionali, i tempi sarebbero stati molto più lunghi.

In definitiva, abbiamo visto messi in pratica i vantaggi del mondo digitale in cui viviamo. Chi è stato in grado di adattarsi, però, non lo ha fatto per caso, ma muovendosi per tempo e decidendo strategicamente di utilizzare una gestione intelligente e al passo coi tempi.