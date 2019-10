Come le valute alternative cambieranno la nostra vita

Di Nicola Attico

ISBN: 9788868962968

Data di pubblicazione: 2019

Pagine: 124

Editore: Guerini Next

Come interpretare il recente annuncio di Facebook sulla nuova valuta digitale? Quali le differenze rispetto al Bitcoin e alle altre cosiddette criptovalute?

Si tratta di un altro fenomeno speculativo o è una mossa destinata ad avere un impatto significativo sulla nostra quotidianità? Le criptovalute stabili, monete digitali come Libra non soggette alla volatilità di Bitcoin, hanno la possibilità di diventare uno strumento quotidiano trasformando la moneta e accelerando il processo che porterà all’eliminazione del contante.

L’adozione di Libra creerà un sistema di pagamento unico a livello globale, meno sensibile ai rischi del cambio, rivolto sia alle economie sviluppate che ai paesi in via di sviluppo. Il volume contestualizza la nuova moneta nel panorama delle criptovalute e descrive l’associazione di aziende alla base di Libra, i suoi obiettivi di breve e lungo termine, il meccanismo che consente a questa associazione di «battere moneta» come una banca centrale e le implicazioni sociali ed economiche di questa trasformazione.

Sono inoltre prese in considerazione le reazioni delle istituzioni e dei regolatori, che avranno un ruolo fondamentale nel modellare lo scenario futuro, in cui Libra potrebbe dover competere con le altre valute digitali emesse dagli stati e dalle collettività.

Nicola Attico è laureato in fisica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha svolto ricerca scientifica presso l’Università di Pisa e il Massachusetts Institute of Technology e lavora nell’information technology dal 2001. Si occupa di piattaforme per la digital transformation, l’automazione dei processi e l’intelligenza artificiale e ha conseguito la certificazione del Blockchain Strategy Programme dell’Università di Oxford.

È attivo nella comunità informatica italiana e internazionale, con una competenza multidisciplinare sui mondi del cloud computing e della blockchain. Ha pubblicato per GueriniNext Blockchain. Guida all’Ecosistema (2018)