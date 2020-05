Facebook ha annunciato che il wallet Calibra, il portafoglio digitale pensato per gestire in modo semplice le transazioni effettuate con la criptovaluta Libra, si chiamerà Novi.

Libra, il controverso progetto di Facebook, cambia ancora.

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa della nomina di Stuart Levey a CEO della Libra Association, l’azienda di Mark Zuckerberg attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il wallet Calibra, il portafoglio digitale pensato per gestire in modo semplice le transazioni effettuate con la criptovaluta Libra, si chiamerà Novi.

Il nome, spiega il comunicato, trae ispirazione dalle parole latine “novus” (nuovo) e “via”. Un nuovo corso, che l’azienda di Menlo Park, vuole tracciare nel mondo finanziario.

Nuovo nome e nuovo logo per il wallet, ma, spiega l’azienda, non cambia la sostanza. L’obiettivo del progetto rimane quello di aiutare le persone in tutto il mondo ad accedere con facilità ai servizi finanziari. Inviare il denaro sarà semplice come mandare un messaggio, spiega la nota di Facebook.

Come funziona

Novi potrà essere usata sia su un’apposita applicazione standalone, sia sulle app di messaggistica istantanea Messenger e WhatsApp.

Non saranno applicati costi extra alle operazioni finanziarie effettuate e il denaro trasferito arriverà istantaneamente.

Per aprire l’account tutti i clienti dovranno presentare un documento di identità e potranno usufruire di un servizio clienti attivo 24h24.

Libra: il lancio ancora lontano

Annunciata nel giugno del 2019, Libra doveva andare in porto nel 2020. Ma il progetto ha avuto diversi ostacoli da superare, a partire dalla fuoriuscita dei colossi come PayPal, MasterCard e Visa.