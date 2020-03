Secondo indiscrezioni, il progetto passerà a supportare sia le valute sostenute dai Governi esistenti, come il dollaro e l'euro, sia il token di Facebook quando sarà finalmente completato e pronto per il lancio.

Facebook sta modificando i suoi piani per il suo progetto Libra dopo mesi di forti pressioni normative da parte delle autorità di tutto il mondo.

Secondo il rapporto pubblicato dal sito The Information, Facebook non intende più rendere il token Libra – l’attuale criptovaluta basata su blockchain che sta sviluppando in collaborazione con la Libra Association – il fulcro della sua strategia di pagamenti digitali.

Dunque il portafoglio digitale Calibra, si allargherà anche alle altre valute, supporterà le diverse monete nazionali che il progetto si troverà a gestire e non sarà più esclusivamente dedicato alla gestione delle transazioni e al trasferimento del token Libra.

Libra: le difficoltà del progetto

Annunciata lo scorso giugno, la moneta di Facebook, gestita dalla Libra Association, organizzazione indipendente e non-profit con sede a Ginevra, in Svizzera, che raduna oltre Facebook, 27 partner, ha sollevato dubbi e perplessità nei confronti dei regolatori di tutto il mondo, portando i principali partner a ritirarsi dal progetto.

Paypal, eBay, Visa, Mastercard e Stripe hanno annunciato di non voler aderire alla Libra Association.

Ad iniziare l’effetto domino è stata PayPal. L’azienda californiana, pioniere dei pagamenti digitali, è stata la prima ad abbandonare la nave. In pochi giorni la stessa decisione è stata presa anche dalle altre multinazionali.

Ottobre 2020 la data del lancio

Facebook nonostante ciò continua a puntare sul progetto, e spera che di lanciare la criptovaluta ad ottobre del 2020. Come riporta The Information, il wallet digitale Calibra, che sarà integrato su Messenger e WhatsApp verrà lanciato a ottobre.

E sarà limitato inizialmente ad alcuni mercati per poterne testare meglio il funzionamento.

Le perplessità tuttavia, riguardanti il rischio per la sovranità degli Stati, la privacy e la non regolamentazione del settore, permangono.