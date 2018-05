Di Jean K. Chalaby,

Traduzione di Chiara Veltri

Minimum fax editore

Data di pubblicazione: novembre 2017

ISBN: 9788875218355

Pagine: 364

Prezzo: € 18,00

Dalla seconda metà degli anni Novanta, i format hanno avuto un impatto inaudito sulla televisione, sui suoi linguaggi e di conseguenza sulle nostre abitudini di consumo. I primi grandi format hanno diffuso in tutto il mondo gli stessi identici programmi: titoli come Grande Fratello o Chi vuol essere milionario? portano gli stessi brand globali sulla tv italiana come su quelle di molte altre nazioni, adattati solo in parte secondo i gusti e le necessità locali.

L’era dei format è un testo unico, che attraverso il ricorso costante alle riflessioni dei professionisti e a documenti industriali eccezionalmente resi pubblici riesce a raccontare l’evoluzione del mercato, dalla sua nascita a oggi. Dalla stagione dei cosiddetti «super format», ai format delle società di produzione indipendenti che hanno segnato un periodo più recente, fino all’odierna grande parcellizzazione di idee in seguito allo sviluppo dell’offerta con centinaia di canali e di piattaforme.

Il libro offre uno sguardo originale, completo e informato sulle professioni del format, sugli snodi principali del mercato, sui flussi commerciali più importanti, e sui Paesi più attivi, dove – a sorpresa – gli Stati Uniti o il Regno Unito si trovano affiancati da mercati più piccoli ma agguerriti come Olanda e Israele. E porta il lettore a scoprire i segreti alla base dei format di maggiore successo, alle strutture narrative e agli intrecci di emozioni sapientemente dosati, per evidenziare i significati e l’impatto culturale che i format hanno sulla popular culture contemporanea.

Jean K. Chalaby è professore di comunicazione presso la City University di Londra. I suoi lavori si concentrano sulla televisione transnazionale, sulla globalizzazione e sulla storia dei media.