LepidaTV: un nuovo format su arte, cultura, sport, sostenibilità e territori

Il mese di novembre ha visto LepidaTV impegnata su molteplici fronti. Dopo il recente avvio del format ‘Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna’, sulla piattaforma ha debuttato ‘A regola d’arte’, un nuovo format dedicato alla cultura e alla pittura.

Quest’ultimo nasce dalla collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Lepida e la Pinacoteca nazionale di Bologna e porta in palinsesto il ciclo di conferenze che accompagna la mostra ‘Giulio II e Raffaello – Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna’ con riprese e post produzione a cura di LepidaTV.

Gli incontri che affiancano l’esposizione vanno in onda martedì alle ore 17:30 fino al 6 dicembre sul palinsesto live di LepidaTV e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre e restano disponibili sulla piattaforma on demand nella sezione ‘A regola d’arte’.

Disponibile da novembre anche un nuovo video dell’edizione Viralissima Soundtracks ‘Teatro di Natura_Live Painting’ con la versione live painting del libro Teatro di Natura di Michelangelo Setola – un’opera di poesia a fumetti – dove ad accompagnare la traccia grafica di Setola c’è la musica composta per l’occasione da Jonathan Clancy.

Sempre a cura di LepidaTV le dirette streaming della 25° edizione di Ecomondo – il salone internazionale della green economy di Italian Exhibition Group svoltosi presso la fiera di Rimini dall´8 all´11 novembre – trasmesse sul canale YouTube della Regione Emilia-Romagna.

Ultimo, ma non meno importante, lo spettacolo ‘Senza mezza misure’ di e con Carlo Lucarelli per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in scena al teatro Storchi di Modena e in diretta streaming su LepidaTV lo scorso 18 novembre. Per chi l’avesse perso, lo spettacolo resterà disponibile on demand fino all’11 dicembre 2022.