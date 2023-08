Ancora una volta, quattro giorni di festa per appassionati del Soul e amanti della buona musica in genere, ai quali LepidaTV offre la possibilità di rivivere i momenti più emozionanti delle esibizioni che si sono susseguite sul palco del Rufus Thomas Park.

RIVEDI LE QUATTRO SERATE DEL PORRETTA SOUL FESTIVAL 2023

Con il suo 35° appuntamento il Porretta Soul Festival – fedele alla collocazione abituale nell’ultimo weekend di luglio, e con un’inedita associazione con i 20 anni dalla fondazione dello Stax Museum of American Soul Music di Memphis – ha riportato nelle strade, nelle piazze, nei locali e sui palchi della Memphis sul Reno migliaia di vecchi e nuovi appassionati della musica dell’anima.

Il centro appenninico si è presentato con il vestito delle grandi occasioni a questo appuntamento, mettendo tutto il proprio territorio a disposizione dell’appuntamento che l’ha reso famoso tra gli appassionati al di qua e al di là dell’Atlantico, ai quali sono stati offerti nuovi servizi e uno Street Food Village con cibi di strada da tutto il mondo.

Anche nel 2023 la squadra di LepidaTV era in campo per riprendere tutti gli eventi in programma offrendo la possibilità di seguire in diretta da casa tutto il Festival.

Dal punto di vista tecnologico una grande novità: è stata offerta la possibilità di seguire le serate anche in Ultra HD tramite il canale YouTube. Il patron Graziano Uliani ha saputo ancora una volta portare a Porretta il meglio del panorama Soul internazionale: il bassista MonoNeon e le sue sperimentazioni (di ritorno al PSF dopo l’esordio del 2006), una leggenda come il quasi novantenne Bobby Rush (vincitore di due Grammy su sei nominations in carriera), il sempre acclamato ed esplosivo Curtis Salgado & Soul Shot, John Németh, The Blues Paddlers, Anthony Paule Soul Orchestra con Terrie Odabi, Lehmanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon e Luca Giordano, un tributo al film The Commitments con Eamonn Flynn & Connor Brady che presero parte alla colonna sonora originale, gli italianissimi Groove City con Daria Bianciardi, e tanti altri.

Oltre a questi nomi la manifestazione ha visto in qualità di house band The Bo-Key da Memphis, guidati da Scott Bomar e affiancati come coristi dagli eccezionali The Sensational Barnes Brothers. Infine, grazie alla fantasia e ai colori di Antonio Cotecchia e Edoardo Ettorre, è stato proprio un vecchio amico di Porretta come “Sax” Gordon Beadle ad aggiungere la propria immagine ai murales che dal 2021 guidano turisti e appassionati tra le vie della città termale.

una media di 480 utenti ha infatti seguito le serate in diretta sul sito di LepidaTV ogni sera, tra i quali spettatori localizzati in Portogallo, Spagna, Irlanda, Germania, Belgio e Stati Uniti, mentre oltre 500 utenti hanno seguito ognuno dei live trasmessi sul canale YouTube di LepidaTV.

Si conferma inoltre il gradimento del pubblico per le registrazioni integrali delle 4 serate – messe a disposizione sullo stesso canale YouTube, subito dopo la messa in onda dal vivo – che ad oggi contano complessivamente quasi 7.500 visualizzazioni, e che verranno a breve inserite nel palinsesto di LepidaTV.