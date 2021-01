Per dare un’idea della crescita di LepidaTV e del lavoro svolto in stretta collaborazione con Regione Emilia-Romagna durante questo 2020 sono forse già sufficienti un po’ di numeri rapportati al 2019: 1.487 nuovi video [+140%], quasi 6,5 milioni di visualizzazioni [+670%], più di 250 dirette [+178%].

Complici innegabilmente sono stati il periodo che ha costretto tutti a restare a casa, la difficoltà da parte degli operatori dello spettacolo di esibirsi dal vivo, l’impegno di Regione Emilia-Romagna nel voler stare accanto alla cittadinanza con contenuti di carattere formativo, educativo, divulgativo e di intrattenimento.

Un anno che ha visto nascere, accanto alla consueta programmazione di LepidaTV, tantissime nuove collaborazioni: con UISP EmiliaRomagna per attività per mantenersi in forma da casa in sicurezza e un format in cui parlare di podismo e territorio; con CPIA Metropolitano insieme al Garante regionale dei detenuti per didattica televisiva per raggiungere gli studenti detenuti.

Altre collaborazioni con l’Agenda Digitale di Regione Emilia-Romagna per promuovere competenze e contenuti digitali e per connettere le persone; con Regione, Art-ER, Ufficio Scolastico Regionale e Radioimmaginaria per raggiungere gli adolescenti con format di edutainment; con un “Filo Diretto” della Giunta Regionale per mettere in contatto Assessori e cittadini durante il periodo più critico dell’emergenza sanitaria.

Altre ancora con il Master in Giornalismo dell’UNIBO per capire il presente a partire dalla storia; con il Comune di Bologna ed “Estate in TV” per un poco di evasione, narrazione e informazione, verso la terza età; con il Comune di Casalecchio di Reno e l’Assemblea legislativa per il Trentennale della tragedia del Salvemini.

L’Assessorato alla cultura della Regione ha coordinato centinaia di artisti e di soggetti culturali per la messa in onda di 14 grandi concerti, 20 recital di grandi interpreti nazionali e internazionali, 43 spettacoli teatrali integrali, 12 spettacoli di danza integrali, 4 spettacoli radiofonici, 32 puntate di lettura, 27 documentari dedicati al teatro e alla danza, 25 produzioni cinematografiche, 54 video dedicati ai beni culturali.

È in corso ora una programmazione speciale: #InFormalMenteInsieme dedicato alla Terza età e promosso dal servizio e-Care di Lepida assieme alle Associazioni di volontariato e del Terzo settore.

Un anno di grandi soddisfazioni, ultima tra queste l’assegnazione dello Smartphone d’Oro speciale “Cultura”, dedicato alle migliori esperienze nazionali di comunicazione pubblica, da parte di PA Social.