Lepida, tutti i numeri del 2022

Le novità degli ultimi 12 mesi per Lepida ScpA, tra Piano nazionale di ripresa e resilienza, scuole collegate in rete, Spid e sportelli e potenziamento dell’infrastruttura di rete.

Il quarto anno di Lepida ScpA. Un anno in cui la pandemia ha generato moltissime azioni straordinarie con ben 250 dipendenti che hanno contratto il virus, ma anche un anno dove si è consolidato lo smart working con una penetrazione considerevole del 78% degli FTE con una contrattualizzazione di 170 giorni medi.

È stata anche sperimentata e introdotta un’indennità per le facility energetiche per compensare l’aumento dei costi che i dipendenti hanno sperimentato in smart working dovendo provvedere al riscaldamento e raffrescamento in proprio degli spazi in orari ove storicamente erano invece in ufficio.

Nel 2022 sono partite molte misure sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Lepida ha cercato di aiutare i Soci a poter fruire di questa opportunità, mediante incontri settimanali che hanno aumentato la possibilità e capacità dei Soci di lavorare assieme.

Nel 2022 sono state effettuate 21 procedure di selezione e sono stati assunti 36 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Considerata l’alta dinamicità del mercato del personale nel settore ICT e la difficoltà a reperire nuovo personale, è stata sperimentata l’assunzione nativa in modalità smart working, con 4 assunti.

Nel 2022 tutte le postazioni di lavoro e i parcheggi sono stati allocati in modo dinamico. Il management ha visto la propria valutazione nel CDA del 18.01.2023 con un soddisfacente risultato medio del 97,5% di risultati raggiunti.

Tra i risultati il 2022 ha visto: 32 innovazioni strategiche, 55 elementi di innovazione organizzazione, 418 momenti di integrazione organizzativa, 13 azioni di processo a favore dell’ambiente, 319 incontri strategici con i Soci.

L’anno si chiude con 2.176 scuole collegate, 1.446.903 utenze LepidaID rilasciate, 1.429.722 App LepidaID installate e 2.652 sportelli attivati. Le macchine virtuali raggiungono le 7.505 ma soprattutto lo storage continua a crescere toccando i 16,5 petabyte.

Il bilancio 2022 è in corso di redazione, ma una prima stima lo colloca attorno a 68M€. Sotto il profilo degli acquisti sono state effettuate 19 procedure di richiesta di offerta per una cifra equivalente di 10.5M€ con uno sconto medio del 11.5%, mentre le procedure di richieste di preventivo sono state 66 per una cifra equivalente di 2.4M€ con uno sconto medio del 17.3%.