Il progetto “Trafair”, di cui Lepida è partner, ha vinto il “Premio PA sostenibile – 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030“. Un’iniziativa co finanziata dalla Commissione europea e che si pone l’obiettivo di monitorare in real time il traffico e la qualità dell’aria in diverse zone urbane, scelta da FPA e ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) come esempio di progetto che meglio di altri si sposi con l’utopia della sostenibilità ambientale e che meglio di altri possa aiutare il nostro Paese e i suoi territori ad affrontare le tante criticità e le sfide che ci attendono da qui in poi.

“Trafair” è in grado di costruire mappe previsionali a 48 ore dell’inquinamento e fornisce, come open data e come mappe urbane, dati sempre aggiornati sulla qualità dell’aria (in semi-real time), pubblicando anche previsioni della qualità dell’aria a livello urbano in funzione del traffico veicolare.

Le informazioni in questione, si legge in una scheda tecnica, sono di massima importanza, perché “avvantaggiano sia il cittadino che la Pubblica Amministrazione di una conoscenza puntuale e in real time della qualità dell’aria in una specifica zona urbana (quartiere residenziale, zona commerciale, scuola, …), oltre che di una conoscenza previsionale”.

Una prima demo del progetto è avvenuta lo scorso 17 maggio a Modena, in occasione del Motor Valley Fest, con la simulazione flussi di traffico nella città emiliana e la dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Oltre Lepida, partner del progetto, coordinato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di UniMoRe, sono anche Comune di Modena, Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Saragozza, Università di Santiago de Compostela, Municipalità di Santiago de Compostela e Centro di Supercomputing della Galizia.