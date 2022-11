Lepida, assegnata la nuova gara Server Blade

Per i prossimi tre anni, la gara prevede la fornitura di sistemi di tipo Server Blade contemplando altresì la fornitura di server classici rackmount equipaggiati con schede grafiche ottimizzate per poter meglio effettuare processi di calcolo parallelo.

Conclusa la nuova gara emessa da Lepida, pubblicata sul portale Sistema dinamico di acquisizione della PA (SDAPA), avente come oggetto la fornitura di Server all’interno del sistema dei Datacenter regionali gestiti da Lepida.

Per i prossimi tre anni, la gara prevede la fornitura di sistemi di tipo Server Blade contemplando altresì la fornitura di server classici rackmount equipaggiati con schede grafiche ottimizzate per poter meglio effettuare processi di calcolo parallelo.

Ad aggiudicarsi la gara è stata l’azienda BSistemi SpA con una fornitura di server di marchio Dell.

Nelle specifiche pubblicate per la procedura SDAPA si è cercato di mantenere una linea di continuità con le forniture precedenti, non trascurando l’introduzione delle migliori tecnologie presenti sul mercato.

In continuità con gli apparati già presenti all’interno dei Datacenter si è deciso di mantenere lo stesso form factor, quindi Server Blade ad alta densità con un modello simile per i cablaggi e le interconnessioni con le infrastrutture dei Datacenter già operative come la Storage Area Network e la connettività interna e verso i nodi della Rete Lepida.

Contestualmente sono stati richiesti processori di ultima generazione in grado di scalare efficientemente in termini di performance, ma soprattutto in termini di consumo elettrico, con una grande attenzione al tema del contenimento dei consumi elettrici, vera sfida da vincere nel prossimo futuro.

Per non trovarsi impreparati rispetto a potenziali richieste relative al mondo dell’High Performance Computing si è deciso di inserire la fornitura, con un modello a consumo, di server dotati di GPU specifiche in grado di supportare workload di calcolo parallelo.