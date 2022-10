Lepida si tinge di viola

Settembre apre le porte alla nuova immagine coordinata di Lepida: rinnovato il logo, il sito istituzionale e tutti i materiali di comunicazione della Società, tra cui la newsletter. Nel 2019 con la fusione per incorporazione di CUP 2000 in Lepida SpA si era deciso di far convergere nel logo della nascente Lepida ScpA font e colori aziendali delle due distinte società, che con storie diverse si accingevano a lavorare insieme per costruire un futuro comune.

A distanza di quasi 4 anni si abbandonano lo storico colore arancione di Lepida e il blu di CUP 2000 e ci si tinge di viola, con un restyling che rende il logo più moderno e adeguato alle forme di comunicazione contemporanea. Si abbandonano anche gli storici colori che identificavano le divisioni aziendali lasciando spazio a nuove icone che contraddistinguono le attività di Lepida, in linea con un linguaggio più attuale.

La rivisitazione dell’immagine coordinata focalizza una società sempre più protesa verso l’innovazione e il digitale, che tiene conto dell’ottimo livello di integrazione tra Lepida e CUP 2000 e tiene in considerazione il rinnovato posizionamento di Lepida che vede una dimensione di utilizzo in crescita consolidata da parte dei Soci.

Il logo è disponibile al seguente url https://www.lepida.net/press-room/press-kit/logo-lepida.