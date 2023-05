Lepida, servizi IT per i professionisti della sanità

Predisposto un team dedicato a fornire supporto tecnico qualificato ai professionisti sanitari in rete, dai Medici di Medicina Generale (MMG) ai Pediatri di Libera Scelta, agli specialisti, alle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie in Emilia Romagna.

Lepida eroga un variegato insieme di servizi di assistenza tecnica di primo e secondo livello per gli Enti Soci relativa alle postazioni di lavoro, ai device mobili, ai servizi di telefonia, alle postazioni di videoconferenza e a ecosistemi applicativi forniti da terzi o da Lepida, in remoto e on site.

In quest’ambito di servizi IT, si colloca anche un team dedicato a fornire supporto tecnico qualificato ai professionisti sanitari in rete, dai Medici di Medicina Generale (MMG) ai Pediatri di Libera Scelta, agli specialisti, alle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie.

Tra le principali linee di attività di questo help desk tecnico vi sono il supporto fornito agli MMG utilizzatori della Cartella Sole, il supporto all’Anagrafe Vaccinale Regionale e il supporto h24 7/7 per l’uso di applicativi di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie e degli istituti penitenziari.

Altrettanto significativi l’assistenza specializzata sulla piattaforma ARGeB per la gestione dematerializzata dei buoni celiachia in migliaia di punti vendita regionali, il censimento e la profilazione degli utenti sui vari applicativi online, il monitoraggio quotidiano di oltre 400 flussi dati.

L’help desk è contattabile, a seconda dello specifico servizio, per telefono, via email e web form, con circa 30 mila richieste di assistenza da parte di operatori sanitari gestite all’anno.

Dal 19 aprile si è aggiunto il nuovo servizio di assistenza agli utenti del portale “concorso farmacie”, una piattaforma regionale realizzata da Lepida che consente di presentare domanda di partecipazione ai concorsi ordinari per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche