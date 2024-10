Il 25 settembre, al Tecnopolo di Bologna, si è tenuto un evento organizzato da Lepida, con la partecipazione di oltre 200 persone. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il bilancio dei sei anni di sviluppo e realizzazioni della nuova Lepida ScpA, nata nel 2019 dalla fusione con Cup2000.

L’incontro ha visto la partecipazione di tutto il management di Lepida e di alcuni Assessori regionali. Il Presidente Alfredo Peri ha aperto l’evento, mettendo in luce come le due aziende fin da subito siano riuscite a collaborare in modo sinergico e ricordando le sfide affrontate dall’Azienda in un contesto globale complesso segnato da pandemia, guerre e alluvioni, ringraziando infine il personale per l’impegno dimostrato.

Il Direttore Generale Gianluca Mazzini ha illustrato i progressi compiuti negli anni, con una efficace analisi dei bilanci economici, delle infrastrutture e dei servizi sviluppati, nonché della trasformazione organizzativa dell’Azienda che si è resa necessaria nel corso del tempo per rispondere alle sempre nascenti esigenze.

Ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi e dei KPI, insieme ai miglioramenti posti in essere per i dipendenti attraverso il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale: assunzioni a tempo indeterminato, aumento dei buoni pasto, rimborsi chilometrici indicizzati al prezzo della benzina e maggiori giornate di smart working per citarne alcuni.

Sono intervenuti anche tutti i Direttori di Lepida, che hanno ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo delle proprie attività. L’evento è stato chiuso da alcuni Assessori regionali – Raffaele Donini, Paolo Calvano e Paola Salomoni, oltre che dal Capo di Gabinetto Andrea Orlando – che hanno portato il saluto e l’apprezzamento della Regione Emilia-Romagna, Socio di maggioranza di Lepida, per le competenze messe in campo e i risultati raggiunti.

