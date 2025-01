Il 3 e 4 dicembre 2024 si è svolto a Bologna il kick-off meeting del progetto PADRION (Public Administrations facing Digital transformation as a community in the ADRION area), cofinanziato dal Programma Interreg IPA ADRION e coordinato da Lepida.

All’incontro, aperto dalla presentazione di benvenuto della Regione Emilia-Romagna sulla strategia digitale, hanno partecipato tutti i partner del progetto provenienti da Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, con l’intento di avviare un’iniziativa che promuoverà la trasformazione digitale nelle Pubbliche Amministrazioni della regione Adriatico-Ionica.

Obiettivo principale di PADRION è sviluppare Agende Digitali Locali, Comunità Tematiche di Pratica e sperimentare soluzioni innovative attraverso progetti pilota, così da creare un modello replicabile in diversi contesti territoriali.

Un approccio che vuole rendere i servizi digitali più accessibili, inclusivi e orientati ai reali bisogni delle comunità locali, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese.

Durante l’incontro, i partner hanno definito i primi passi operativi, compreso il piano di lavoro e gli aspetti organizzativi e finanziari del progetto.

Una parte centrale dell’incontro è stata dedicata al workshop e alle attività di gruppo. I partner di PADRION firmeranno un primo Memorandum d’intesa per ribadire il loro commitment e contribuire alla transizione digitale

