Lepida: parte dalla scuola la diffusione della cultura digitale

Appartenere anagraficamente alla categoria dei “nativi digitali” e avere familiarità con l’utilizzo di uno smartphone non è sufficiente per essere competenti nell’esercizio del proprio diritto di cittadinanza digitale.

Tali competenze devono essere consolidate attraverso percorsi educazionali che formino persone consapevoli: consapevoli dei propri diritti/doveri e del corretto utilizzo degli strumenti a disposizione per metterli in pratica.

Partendo da queste premesse, nel 2019 è stata istituita la Rete degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari, coordinata dalla Città Metropolitana di Bologna, al fine di innovare la didattica degli Istituti professionali in base alle competenze richieste dall’innovazione tecnologica e alle competenze chiave di cittadinanza delineate dall’Unione europea.

Il tavolo di lavoro, costituito da dirigenti scolastici, docenti e dagli Enti partner (Lepida, Aias, Art-ER, Azienda USL di Imola e Bologna, Asphi), promuove ogni anno iniziative educazionali negli Istituti coinvolti. Attraverso questa iniziativa, Lepida ha promosso incontri formativi sulla digitalizzazione delle reti e dei servizi socio-sanitari.

Per il 2022 Lepida ha formulato una nuova proposta formativa che ha raccolto l’adesione dell’Ist. Caduti della Direttissima: attraverso questo percorso gli studenti si sperimentano in una sorta di “animazione sociale” agita sul Portale di YouBOS, la piattaforma social che propone una “piazza virtuale” in cui i cittadini, soprattutto gli anziani, sono chiamati a partecipare attivamente e ad interagire con associazioni e operatori socio sanitari. L’estensione del progetto al contesto scolastico determina uno scambio intergenerazionale e interculturale mediato dall’esperienza educativa dei docenti professionisti.