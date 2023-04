Lepida, le novità per i servizi GDPR

I 199 Enti che si avvalgono dei servizi GDPR di Lepida stanno procedendo alla compilazione del questionario sullo stato di attuazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

A metà marzo è stata inviata la check list formulata considerando gli adempimenti obbligatori previsti dal Regolamento EU 2016/679: dall’identificazione dei ruoli e delle responsabilità, alla definizione dei processi e applicazione delle misure di sicurezza, alla predisposizione delle informative.

Le risposte ai quesiti proposti, oltre a essere un efficiente strumento di autovalutazione per gli stessi Enti, consentiranno allo Staff GDPR di Lepida di personalizzare il servizio in base alle esigenze che emergeranno.

Le risposte pervenute saranno quindi analizzate per completare e/o aggiornare il quadro conoscitivo di ciascun Ente. Lepida – in qualità di DPO per gli Enti in materia di protezione dei dati personali – ha predisposto e condiviso 27 documenti, volti a garantire la conformità al GDPR e a uniformare le modalità di trattamento a livello regionale.

Nel corso del 2023 sono previste alcune nuove azioni nei confronti degli Enti e in particolare: la Data Protection Room, ossia la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di temi di approfondimento attuali, quali la videosorveglianza, il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e provinciali, i social media, il trasferimento dati verso USA (es. Google Analytics) ed eventuali ulteriori argomenti da analizzare su proposta dell’Ente; un ciclo di incontri di formazione e di aggiornamento sul tema della protezione dei dati personali; il rilascio della versione aggiornata di RecordER con i requisiti indicati dal sottogruppo dedicato delle COMTem.