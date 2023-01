Lepida, gli aggiornamenti sul Pnrr

Durante il mese di dicembre sono stati numerosi gli incontri tecnici puntuali tra Lepida e gli Enti che lo hanno richiesto, in merito alla migrazione cloud dei propri servizi sulla misura 1.2 per definire al meglio le prossime azioni tecniche customizzate sulla base della situazione specifica di ciascuno.

Il 2022 volge al termine con un bilancio positivo connotato da un’intensa attività svolta da parte di Lepida, attraverso 32 incontri finalizzati a supportare gli Enti nella candidatura e nello svolgimento delle attività correlate alle misure di digitalizzazione del PNRR.

Collateralmente è stata condotta una serie di incontri con focus specifico sulla tematica del ruolo delle Unioni in tali bandi, su temi amministrativi, sulla misura 1.4.1 e il Fascicolo del Cittadino da cui è nato il Comitato Gestione Cittadino Informato e Attivo.

Quest’ultimo si è riunito già due volte per discutere le necessità degli Enti relativamente al Fascicolo del Cittadino e per decidere come procedere sotto il punto di vista dello sviluppo di nuove funzionalità e della relativa gestione amministrativa/finanziaria.

Gli incontri citati hanno visto l’intervento di figure qualificate e competenti che hanno apportato le proprie conoscenze sui temi più svariati, un grande supporto è stato fornito da Regione Emilia-Romagna, ANCI e il Team Digitale.

A proposito della misura 1.2, Lepida – come già accennato in questo numero – sta lavorando per ottenere per i propri Datacenter la Certificazione 14001:2015, che rappresenta il punto di riferimento normativo per le aziende e le organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale.

Si prevede l’ottenimento entro marzo 2023. Si ricorda che gli incontri riprenderanno dal mese di gennaio 2023 e che di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.