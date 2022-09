Lepida e supporto RTD: approvato il nuovo piano ICT di AIPo 2022-2024

A seguito della Delibera n. 32 del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), è stato approvato il Piano Triennale per l’Informatica 2022-2024.

Il Piano Triennale è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’Agenzia, affrontando in maniera strutturata e articolata tutte le tematiche previste per la transizione digitale sulla base delle linee guida AgID.

Il Piano ICT è suddiviso in tre parti: una prima parte introduttiva, dove vengono definite le scelte strategiche, gli obiettivi generali, la spesa prevista per ogni annualità; una seconda parte composta dalla descrizione delle Linee di Azione (LA) per le 6 componenti tecnologiche del modello strategico, di cui 4 verticali (servizi, dati, piattaforme, infrastrutture) e 2 trasversali (interoperabilità e sicurezza); infine, una terza parte relativa alla “governance”, volta a descrivere come rafforzare le leve per l’innovazione, le competenze TD, il monitoraggio.

Ogni linea di azione è di per sé un progetto, essendo descritta con una scheda standard che ne riporta la roadmap, le strutture responsabili, i capitoli di spesa. L’attività rientra all’interno del progetto di supporto al Responsabile della transizione digitale (RTD) dell’Ente, avviato da Lepida già a partire dal 2021 a fronte anche dell’ingresso di AIPo nella compagine societaria di Lepida.

È stato impostato un percorso trasversale e multidisciplinare con l’Ente che ha coinvolto, oltre ovviamente al DG (RTD) e all’ufficio per la transizione al digitale, anche tutte le direzioni di AIPo e le Divisioni di Lepida a supporto coinvolte sulle specifiche tematiche. Le attività proseguiranno con il supporto su tutti gli altri compiti del RTD, come delineate all’interno dell’art. 17 comma 1 del CAD.