Lepida e Regione Emilia Romagna lanciano il progetto “Digitale Comune”

Con “Digitale Comune”, Regione Emilia-Romagna e Lepida si impegnano a far sì che il 2021 venga ricordato come l’anno di svolta verso una digitalizzazione radicale della PA locale, coinvolgendo pienamente i cittadini emiliano romagnoli in questa trasformazione.

L’attività, finanziata dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’ambito dell’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprende l’accelerazione del processo di adeguamento da parte dei

Comuni alle disposizioni normative in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici.

A questa attività più tecnologica si affianca una serie di azioni volte a rendere i dipendenti pubblici e i cittadini più consapevoli del cambiamento in corso.

L’esperienza pregressa infatti insegna che, senza la piena informazione e consapevolezza dei dipendenti e in assenza di azioni che facciano sentire a proprio agio i cittadini nell’approccio alle risorse digitali, gli investimenti in nuovi software hanno risultati molto modesti, che come sistema non risultano più sostenibili.

Nel mese di settembre, sulla piattaforma SELF saranno avviate diverse edizioni di due corsi per i dipendenti pubblici: il primo corso è pensato per informare tutti i dipendenti su principi e strumenti della trasformazione digitale, mentre il secondo – rivolto ai lavoratori degli sportelli polifunzionali – prevede contenuti utili per supportare la cittadinanza nell’utilizzo dei servizi online offrendo informazioni complete e aggiornate.

Anche per i cittadini sono due le attività messe a calendario: una campagna informativa per spiegare e promuovere i servizi, e una serie di webinar – in partenza il 14 settembre – dedicati a SPID, PagoPA e all’App IO. I webinar durano un’ora ciascuno e sono seguiti da mezz’ora di domande e risposte, proprio per consentire ai partecipanti di avere una interazione diretta e chiarire da subito eventuali dubbi.

I corsi sono erogati anche in lingua inglese per coinvolgere anche i cittadini stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese. Le informazioni e i materiali a disposizione degli Enti per diffondere su tutto il territorio i messaggi di Digitale Comune sono reperibili all’URL https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune.

Lepida supporta gli Enti locali in questa iniziativa con uno staff dedicato che è possibile contattare all’indirizzo staff.trasformazione.digitale@lepida.it.