Lepida e la sperimentazione IoT nel sociale nel Comune di Novellara

Nel mese di novembre del 2021 Lepida ha siglato un ulteriore protocollo per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio e inclusione sociale digitale per anziani fragili a domicilio, questa volta con il Comune di Novellara e l’Azienda Speciale “I Millefiori”.

Si tratta di una nuova sperimentazione di IoT in ambito sociale, utilizzando la rete IoT per la PA realizzata e gestita da Lepida. La cabina di regia si è incontrata e ha definito nei dettagli la sperimentazione: verranno monitorati 3 appartamenti protetti e due appartamenti di edilizia popolare, sempre destinati ad un’utenza con esigenze di tutela.

La sperimentazione consentirà alle persone fragili coinvolte di mantenere la propria indipendenza il più a lungo possibile in forma tutelata e in sintonia con gli ambienti in cui vivono e fornirà, tramite la dashboard appositamente progettata, elementi per individuare segnali precoci di allerta, necessari per un’azione di prevenzione della non autosufficienza e per l’individuazione di possibili servizi di supporto, specifici per le singole necessità espresse.

Il Kit base scelto da Novellara prevede per ogni appartamento 2 sensori di movimento e 1 sensore ambientale che misura anche il livello di CO2, una novità rispetto a quanto testato nelle precedenti sperimentazioni, fortemente voluto da Novellara.

Il Comune, supportato da Lepida, ha scelto la sensoristica da acquistare, mentre Lepida e AIAS hanno organizzato incontri con gli operatori per formarli all’uso della dashboard, con un aggiornamento sulle nuove funzionalità che sono state attivate nel frattempo. I sensori sono stati via via installati nel mese di luglio dando inizio al monitoraggio il cui controllo sarà effettuato dal personale di ASP.