Lepida e il sistema elimina code per i punti CUP di Bologna

Da fine marzo per la prima volta, dopo anni di soluzioni “miste” o comunque differenziate tra i vari Poliambulatori e Case della Salute, tutti i punti CUP (con la sola eccezione della Casa della Salute del Navile per una diversa soluzione tecnica adottata dalla committenza) quindi anche i più piccoli e periferici, sono gestiti con unico sistema eliminacode.

La realizzazione del sistema di monitoraggio delle code, finanziata da Lepida, è stata completata grazie all’installazione delle macchine emettitrici presso la Casa della Salute San Donato/San Vitale, il Poliambulatorio Carpaccio, il Poliambulatorio Reno, il CUP Polifunzionale Corticella e il Poliambulatorio Mazzacorati.

Il sistema implementato consente la programmazione degli accessi agli sportelli di Front Office sulla base della differente tipologia di servizio erogato (es. Anagrafe, CUP, Ticket…), con la gestione di eventuali priorità per singolo servizio, nonché degli appuntamenti su prenotazione telefonica per l’erogazione dei servizi di anagrafe, possibilità ora estesa a tutti i punti CUP (acronimo che sta per centro unico di prenotazione).

È inoltre possibile effettuare un monitoraggio centralizzato, con la rilevazione in tempo reale dei dati degli accessi e in particolare del numero degli utenti in coda, dell’attesa media, della durata media dell’operazione a sportello e degli utenti serviti a partire dall’orario di apertura. I dati sono consultabili, anche con specifici report e dashboard, sia in modo aggregato per tutto il distretto sia nel dettaglio per singolo punto CUP ovvero per singolo servizio.

Lepida sta lavorando per sviluppare ulteriormente il sistema che consentirà prossimamente agli utenti di verificare, tramite Web o APP, lo stato delle code e consultare i tempi di attesa presso gli sportelli ai fini della scelta del punto CUP di erogazione e di prenotare da remoto il proprio turno presso il punto CUP prescelto.