Lepida e i nuovi servizi per l’Agenzia regionale di Protezione civile

Nel primo semestre dell’anno si sono svolte le attività propedeutiche alla definizione di un nuovo rapporto di collaborazione tra Lepida e l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d’ora in poi Agenzia).

La collaborazione su servizi attinenti alla gestione e manutenzione della Rete Lepida, con particolare riferimento a ERretre, ha radici che arrivano al processo di costituzione della Società. Con l’ingresso dell’Agenzia nella compagine azionaria della Società, si è dato impulso all’ampliamento della tipologia di servizi che Lepida può offrire, concentrandosi in particolare sulle soluzioni di transizione digitale.

Tra le nuove aree del programma di attività triennale 2021-2023, si è focalizzata l’attenzione sulla evoluzione del sistema informativo dei dati territoriali della pianificazione. Questo ambito è attualmente soggetto ad una riorganizzazione, in vista della applicazione di una Direttiva di giugno 2021 contenente gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile che rappresentano per un territorio gli scenari di pericolosità e di rischio e i modelli di intervento.

La Direttiva definisce un piano digitale di protezione civile, con l’obiettivo di rendere i dati uniformi e confrontabili tra loro per l’intero territorio nazionale, in modo che possano essere resi disponibili e consultabili dal Servizio nazionale della protezione civile, attraverso una piattaforma digitale federata e interoperabile, denominata “Catalogo nazionale dei piani di protezione civile”.

Lepida lavora inizialmente ad un prototipo sul rischio idrogeologico per le infrastrutture di telecomunicazione, con l’obiettivo di testare l’efficacia di servizi applicativi che possano essere generalizzati ad altri ambiti, in un ruolo di facilitatore per un sistema di interoperabilità necessariamente federato tra più stakeholder, a cominciare dalle telecomunicazioni.

Altre aree di intervento previste sono volte a rafforzare la continuità operativa dei sistemi tecnologici utilizzati dalla Protezione Civile, con il supporto per la gestione della rete ERretre e la progettazione di scenari evolutivi, per l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete radio analogica della Colonna mobile, e per l’evoluzione di servizi di videosorveglianza idrica e per la prevenzione degli incendi boschivi.