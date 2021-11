Lepida: avanti con le attività per il progetto Digitale Comune

Un’occasione per accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici in Emilia-Romagna, che coinvolge il team di Lepida, la Regione e tutti i Comuni e le Unioni di Comuni.

Un’occasione per l’accelerazione del processo di digitalizzazione dei servizi pubblici in Emilia-Romagna che coinvolge il team di Lepida, la Regione e tutti i Comuni e le Unioni di Comuni: si tratta della seconda fase dell’Accordo tra la Regione Emilia Romagna, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Fondo per l’Innovazione), poi nominato progetto Digitale Comune.

Le attività vedono Lepida impegnata su diversi fronti per supportare gli Enti nel raggiungimento degli obiettivi previsti per la fine del 2021 in relazione a pagoPA, app IO e SPID: il 70% dei servizi di pagamento integrati con pagoPA, almeno 10 servizi visibili su app IO, tutti i servizi rivolti ai cittadini che necessitano di autenticazione integrati con SPID.

Diversi sono stati gli incontri e approfondimenti tra Lepida, Regione e gli enti.

Lepida ha messo a disposizione uno strumento per mantenere aggiornato il censimento dei servizi degli Enti al fine di monitorare l’andamento in relazione agli obiettivi da raggiungere per ottenere il contributo previsto per la seconda fase pari all’80%, tutti gli Enti sono sollecitati a mantenerlo costantemente aggiornato.

Inoltre relativamente ai servizi di pagamento configurati sulla piattaforma payER sono in corso le interazioni con gli enti per la finalizzazione dei codici tassonomici secondo le indicazioni di pagoPA.

Per quanto riguarda app IO, Lepida ha sviluppato e gestisce il componente software GenIO che svolge il ruolo di gateway regionale per la comunicazione verso la app, sia per avvisi di pagamento che informativi.

È inoltre stata sviluppata e messa a disposizione degli Enti un’interfaccia web, che non necessita di sviluppi e integrazioni da parte degli enti, che consente l’invio di notifiche testuali agli utenti dell’app IO.

Sul tema SPID, Lepida ha provveduto a completare tutte le configurazioni richieste dagli enti anche alla luce della scadenza del 30 settembre indicata dal Decreto Semplificazioni, momento dal quale non è più possibile consentire l’identificazione e l’accesso di cittadini a servizi online della PA con sistemi diversi da SPID, CIE e CNS.

Come sempre Lepida mantiene un costante confronto tecnico e gestionale con AgID e PagoPA SpA nell’ambito di una fattiva collaborazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la relativa verifica, che avverrà nelle prossime settimane.

In collaborazione con Lepida e con il supporto di tutti gli enti, Regione Emilia-Romagna sta inoltre promuovendo azioni di comunicazione e formazione su tutto il territorio regionale, che mirano ad accompagnare il personale delle amministrazioni nella gestione del cambiamento e a supportare e diffondere alla cittadinanza la conoscenza di questa nuova modalità di relazione tra cittadini e PA.

È possibile contattare il team di Lepida per qualsiasi informazione scrivendo a supporto.accordodtd@lepida.it.