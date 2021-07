Lepida: arriva Beba, l’app per promuovere stili di vita sani nei bambini

È stata proposta tra le azioni che hanno l’obiettivo di prevenire l’obesità infantile e promuovere stili di vita sani inserendosi anche nella nuova strategia “Farm to Fork” della Commissione europea, che promuove il consumo di cibi sostenibili e la transizione verso abitudini alimentari sane.

Il pilota italiano del progetto CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, ha concluso i suoi lavori e ha rilasciato l’App BeBa (Benessere Bambini) realizzata da Azienda USL di Reggio Emilia e Lepida in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna.

BeBa, scaricabile dagli store Google Play e Apple, è destinata ai genitori con bambini nella fascia d’età 0-13 anni ed è stata proposta tra le azioni che hanno l’obiettivo di prevenire l’obesità infantile e promuovere stili di vita sani inserendosi anche nella nuova strategia “Farm to Fork” della Commissione europea, che promuove il consumo di cibi sostenibili e la transizione verso abitudini alimentari sane.

L’App ha infatti diverse funzionalità che riguardano le guide e le news a supporto della genitorialità scritte da 5 Pediatri di Libera Scelta di Reggio Emilia con l’obiettivo di mantenere un dialogo continuo seppur virtuale con le famiglie.

Altre funzionalità sono la mappa delle opportunità del territorio per incentivare l’esercizio fisico curata dalla Medicina dello Sport, una selezione di ricette proposte dal Dipartimento di Alimentazione per promuovere un’alimentazione sana e una serie di indicazioni pratiche su cosa fare in caso di incidente o di sintomi nel bambino.

Le informazioni ricevute tramite l’App sono legate all’età dei bambini e per la partecipazione alle proposte di attività fisica e l’effettuazione di ricette è attribuito un punteggio che ha lo scopo di aumentare la

motivazione di genitori e bambini. Una sezione ad accesso con autenticazione SPID consente ai genitori di visualizzare il BMI (indice di massa corporea), il peso, l’altezza rilevati dai Pediatri e gli obiettivi concordati con le famiglie nel progetto Bambini Molto In Forma.

Il 27 maggio è stato organizzato un webinar per affrontare il tema dell’obesità e discutere le potenzialità dell’App rispetto alla salute. Si procede con un trial randomizzato, che coinvolgerà 400 famiglie.