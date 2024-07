Il network europeo promuove principi europei sui diritti digitali, lo sviluppo di Piani d’Azione Integrati per l’inclusione digitale, il coinvolgimento degli stakeholder e della società civile e la diffusione dei risultati di buone pratiche locali.

La partecipazione di Lepida a due incontri del network DIGI-INCLUSION, tenutosi ad aprile a Torres Vedras in Portogallo e a giugno a Jelgava in Lettonia, ha rafforzato l’impegno nelle tematiche legate alla transizione digitale e fornito preziosi spunti per progetti futuri.

A Torres Vedras, i partner hanno lavorato sull’importanza dei dati per valutare e ridurre il divario digitale. Lepida ha presentato il progetto “Digitali senza Frontiere”, realizzato nell’area appenninica nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica di ottobre 2023 e che, con la collaborazione del CPIA Montagna, mira a ridurre le disuguaglianze sociali attraverso l’educazione digitale, fornendo ai partecipanti (prevalentemente donne migranti) le competenze digitali essenziali applicabili alla vita quotidiana.

Il recente incontro a Jelgava, ha ripreso la discussione per la finalizzazione della “Dichiarazione congiunta per l’inclusione digitale nelle piccole e medie città europee, nelle regioni e nelle comunità rurali”.

Gli impegni che si prenderanno in DIGI-INCLUSION includono la promozione dei principi europei sui diritti digitali, lo sviluppo di Piani d’Azione Integrati per l’inclusione digitale, il coinvolgimento degli stakeholder e della società civile e la diffusione dei risultati di buone pratiche locali.

La sottoscrizione della Dichiarazione da parte dei rappresentanti politici dei partner avverrà a Iasi in Romania il prossimo settembre.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz