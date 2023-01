Lepida aggiunge la certificazione ISO 37001:2016

Dal 22 dicembre 2022 la lista si è arricchita di un’ulteriore e importante norma, la ISO 37001:2016 - Certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

Nel mese di dicembre si è concluso con successo il lungo percorso di audit previsto dall’Ente di Certificazione per la sorveglianza delle Certificazioni ISO già in possesso di Lepida: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO 45001:2018.

Il sistema di gestione integrato aziendale, ora ampliato alla ISO 37001, prevede l’adozione di un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione e vuole promuovere una diffusa cultura della legalità all’interno dell’organizzazione oltre che nei rapporti con gli Enti Soci e i soci in affari.

Per ottenere questo importante risultato, di assoluto prestigio per l’Azienda, è stata messa in campo durante tutto l’anno un’intensa attività di monitoraggio e controlli mirata ad un miglioramento continuo del sistema, una revisione costante ed emissione di procedure, nonché il completamento di un piano di audit interni che ha coinvolto tutte le Divisioni e gli Aggregati prevedendo interviste che hanno interessato la maggior parte delle Aree aziendali e coperto i principali processi.

Il nuovo sfidante obiettivo previsto per i primi mesi del 2023 è l’ottenimento della Certificazione ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale per i Datacenter di Parma, Ravenna, Modena e Ferrara, presso i quali è già in corso l’implementazione di un sistema di gestione aziendale volto a tutelare gli aspetti ambientali e soddisfare gli obblighi di conformità legislativa.