Le tecnologie chiave che alimentano il metaverso

Che cos’è il metaverso?

Il metaverso è un universo della post realtà che combina realtà fisica e mondi virtuali in un ambiente multiuso, continuo e costante.

Il metaverso è basato sulla convergenza di tecnologie per la realtà aumentata e la realtà virtuale, che abilitano interazioni multimodali con oggetti digitali, ambienti virtuali e persone. Di conseguenza, il metaverso è un web fatto di esperienze immersive interconnesse e social su piattaforme costanti multiutente.

Inoltre, le criptovalute e i token non fungibili (NFT) sono possibili grazie a tecnologie come la blockchain, che consentono la proprietà di oggetti virtuali e immobili in metaversi come Decentraland.

Microsoft e Meta sono fra le società che stanno sviluppando la tecnologia per interfacciarsi con i mondi virtuali, ma non sono le uniche. Così, molte altre aziende rilevanti stanno costruendo l’infrastruttura necessaria a creare mondi virtuali migliori e più realistici.

Come funziona il metaverso?

L’imprenditore Jon Radoff ha proposto una griglia concettuale in 7 punti per definire la catena del valore del metaverso.

Esperienza

Il Metaverso ci darà una pletora di immagini tridimensionali (3D) e persino esperienze bidimensionali (2D) che attualmente non siamo in grado di godere.

Scoperta

Nell’ecologia del Metaverso continuano ad esistere sistemi di scoperta in entrata e in uscita. Quando le persone cercano attivamente informazioni, questa è nota come scoperta in entrata. Nel frattempo, il marketing in uscita si riferisce all’invio di comunicazioni alle persone indipendentemente dal fatto che lo abbiano richiesto.

Economia creatrice

I creatori di precedenti incarnazioni di Internet avevano bisogno di alcune conoscenze di programmazione per progettare e costruire strumenti. Tuttavia, lo sviluppo di applicazioni Web senza codifica è ora possibile grazie ai framework delle applicazioni Web. Di conseguenza, il numero di creatori web è in rapida espansione.

Calcolo spaziale

Il calcolo spaziale si riferisce a una tecnologia che combina VR e AR. HoloLens di Microsoft è un eccellente esempio di ciò che questa tecnologia può ottenere. Anche se non sei ancora riuscito a mettere le mani su Hololens, considera i filtri per i volti su Instagram come un esempio di calcolo spaziale.

Decentralizzazione

Gli sviluppatori possono sfruttare le funzionalità online attraverso un ecosistema scalabile abilitato dall’elaborazione distribuita e dai microservizi. Inoltre, i contratti intelligenti e la blockchain consentono ai creatori di utilizzare i propri dati e prodotti.

Interfaccia umana

Gli utenti possono ricevere informazioni sull’ambiente circostante, utilizzare mappe e persino creare esperienze AR condivise semplicemente osservando il mondo fisico utilizzando una combinazione di elaborazione spaziale e interfaccia umana.

Infrastruttura

L’infrastruttura tecnologica è fondamentale per l’esistenza di altri livelli. Include l’elaborazione 5G e 6G per ridurre la congestione della rete e migliorare la larghezza di banda della rete.

3. Quale tecnologia si usa nel metaverso?

L’ultimo sviluppo del metaverso è stato reso possibile da tecnologie come intelligenza artificiale, IoT, AR, VR, modellizzazione 3d, e computer spaziale ed edge.

The latest development of the Metaverse was made possible due to technologies like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), AR, VR, 3d modeling, and spatial and edge computing.

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale abbinata alla tecnologia Metaverso garantisce la stabilità dell’infrastruttura Metaverso fornendo al contempo informazioni utilizzabili per i livelli superiori. Le tecnologie NVIDIA sono un buon esempio di come l’IA sarà cruciale nello sviluppo di spazi digitali in cui si verificheranno le interazioni sociali nel Metaverso.

Internet delle cose

Sebbene l’IoT consentirà al Metaverso di studiare e interagire con il mondo reale, fungerà anche da interfaccia utente 3D per i dispositivi IoT, consentendo un’esperienza IoT più personalizzata. Sia il Metaverso che l’Internet of Things aiuteranno le organizzazioni a formulare giudizi basati sui dati con il minimo sforzo mentale.

Realtà aumentata e virtuale

L’idea di un Metaverso combina tecnologie come AI, AR e VR per consentire agli utenti di entrare nel mondo virtuale. Ad esempio, gli oggetti virtuali possono essere incorporati nell’ambiente reale utilizzando la tecnologia della realtà aumentata. Allo stesso modo, la realtà virtuale ti aiuta a immergerti in un ambiente virtuale 3D o nella ricostruzione 3D utilizzando la modellazione 3D al computer.

Sebbene nel Metaverso non sia richiesto indossare un visore per la realtà virtuale o altri dispositivi, gli esperti ritengono che la realtà virtuale diventerà una parte essenziale dell’ambiente virtuale. Tuttavia, è essenziale notare che il Metaverso è diverso da AR e VR. Se sei curioso di sapere come puoi entrare nel Metaverso, la risposta è che le tecnologie di realtà aumentata e virtuale sono un modo per entrare nel dinamico mondo digitale 3D.

Modellazione 3D

La modellazione 3D è un approccio di computer grafica per creare una rappresentazione digitale tridimensionale di qualsiasi superficie o oggetto. La realtà 3D del Metaverse è fondamentale per garantire il comfort dei suoi consumatori.

Per creare un mondo 3D sono necessari molta raccolta di immagini e progettazione grafica. La grafica 3D nella maggior parte dei giochi come The Sandbox (SAND) dà l’impressione che il giocatore sia effettivamente nel gioco. Il Metaverso deve essere costruito sulle stesse fondamenta.

Computing spaziale ed edge computing

La pratica di sfruttare lo spazio fisico come interfaccia per computer è nota come calcolo spaziale. Con tecnologie come HoloLens, Microsoft è un pioniere nel campo dell’elaborazione spaziale nello spazio metaverso. Al contrario, l’edge computing è un paradigma di cloud computing e fornitura di servizi basato sulla rete. Edge fornisce agli utenti finali soluzioni di calcolo, archiviazione, dati e applicazioni come i servizi di cloud computing.

Per offrire lo stesso livello di esperienza della realtà, mantenere l’utente interessato e immerso nel Metaverso è fondamentale. Alla luce di ciò, il tempo di risposta all’azione di un utente dovrebbe essere sostanzialmente ridotto a un livello inferiore a quello rilevabile dall’uomo. Ospitando una serie e una combinazione di risorse informatiche e infrastrutture di comunicazione vicine agli utenti, l’edge computing fornisce tempi di risposta rapidi.

Quali sono le sfide del Metaverso?

La cognizione, le emozioni e i comportamenti degli utenti possono essere influenzati da tecnologie chiave che abilitano più metaversi.

Il costoso costo delle apparecchiature è un ostacolo all’adozione diffusa di tecnologie metaverso che si spera vengano superate in futuro. Moralità, benessere fisico, salute e sicurezza, psicologia, etica e privacy dei dati sono le quattro aree di rischio associate all’AR.

A livello fisico, l’attenzione degli utenti distratta dalle applicazioni AR basate sulla posizione ha provocato pericolosi incidenti. Il sovraccarico di informazioni è un problema psicologico che deve essere evitato. L’aumento non autorizzato e la manomissione dei fatti con prospettive prevenute sono dilemmi morali. La raccolta e la condivisione dei dati con terze parti è il rischio con le più gravi conseguenze sulla privacy. Inoltre, gli attori di Metaverso possono essere indotti a raccogliere la psicografia biometrica degli utenti sulla base delle emozioni dei dati degli utenti, che potrebbero essere utilizzate per formulare ipotesi comportamentali non intenzionali ed esacerbare i pregiudizi algoritmici.

Nausea, cinetosi e vertigini sono tra i problemi di salute più regolarmente segnalati associati alla realtà virtuale. A causa del peso delle cuffie VR, l’affaticamento della testa e del collo è una limitazione per sessioni di utilizzo più lunghe. Anche l’isolamento sociale e il ritiro dalle attività della vita reale accompagnati da problemi medici sono una sfida che ostacola l’adozione tradizionale del Metaverso.

Oltre a quanto sopra, anche le molestie sessuali sulle donne nel Metaverso sono un grosso problema, come evidente da un caso di stupro di gruppo in cui la vittima ha spiegato che gli uomini hanno palpato il suo avatar e l’hanno aggredita sessualmente. Quindi, chi è responsabile di garantire che le donne siano al sicuro nei mondi virtuali? Meta, ad esempio, afferma di fornire agli utenti strumenti per aiutarli a rimanere al sicuro, spostando efficacemente la responsabilità su di loro.

Pertanto, gli utenti devono comprendere i compromessi rischio-rendimento della partecipazione ad ambienti immersivi, essere consapevoli delle minacce informatiche e condurre le proprie ricerche prima di entrare nel Metaverso.