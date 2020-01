Le ferrovie francesi pronte ad entrare nel mercato della fibra ottica

La SNCF vuole fare concorrenza gli operatori Tlc e vendere l’accesso in fibra ai piccoli operatori regionali per connettere il segmento delle PMI.

Le ferrovie francesi (SNCF) vogliono vendere fibra ottica ed entrare così in concorrenza con gli operatori classici, fra cui Orange e SFR. Lo scrive Les Echos, aggiungendo che l’offerta sarà rivolta ai piccoli operatori che servono il segmento aziendale e partirà nel secondo semestre dell’anno.

Secondo il quotidiano francese, il progetto è ben avviato ed è appunto disegnato per offrire fibra ottica agli operatori regionali che a loro volta la commercializzeranno alle aziende.

L’ingresso di SNCF nel mercato della banda larga, storicamente dominato dagli operatori come Orange e SFR, creerà certamente subbuglio. SNCF (Societé Nationale Chemin de Fer) dispone di una rete proprietaria in fibra di 20mila chilometri, che collega 3mila stazioni ferroviarie in Francia. Questa rete risponde in primo luogo alle esigenze del gruppo ferroviario, ma da anni l’azienda affitta l’accesso alla sua rete a una serie di operatori regionali troppo piccoli per realizzare la loro rete di proprietà.

Si trattava però di fibra spenta molto lunga, che successivamente gli operatori dovevano mettere in funzione in autonomia con le loro apparecchiature.

Ma ora le ferrovie francesi vogliono fare di più e nel nuovo progetto in cantiere intendono offrire fibra accesa, attiva e pronta all’uso. L’obiettivo è creare nuove fonti di ricavi per l’azienda, il tutto nel quadro del piano nazionale per la diffusione sul territorio della banda ultralarga entro il 2022. Ad oggi soltanto il 23% delle piccole e medie imprese francesi sono connesse a banda ultralarga.

Secondo un recente report del Senato, gli operatori non avrebbero coperto ben 40mila immobili che ospitano aziende e negozi in aree densamente popolate del paese.

SNCF andrà sul mercato con l’aiuto dello Stato, il che non renderà ben accetto il progetto da parte della concorrenza.