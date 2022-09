L’Autodromo di Monza entra nel Metaverso

L’Autodromo di Monza è il primo circuito ad entrare nel Metaverso. La novità arriva nell’anno del centenario, con il Tempio della Velocità che sarà ricreato nell’universo virtuale e sarà così fruibile dai tifosi per assistere da remoto ad eventi, visitare la pista e le strutture riprodotte in tre dimensioni e partecipare a contest legati al motorsport.

Il lancio ufficiale del Monza Meta Circuit, la land del Circuito nel Metaverso, avverrà a settembre in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022.

La Centenary Race è in programma l’11 settembre dalle 18 alle 20. Accesso riservato ai possessori dei Monza Token.

Nuove interazioni con il pubblico

L’Autodromo potrà essere visitato gratuitamente dai tifosi nel Metaverso italiano The Nemesis. Attraverso il proprio computer o smartphone, gli utenti potranno scegliere un avatar ed accedere al mondo virtuale e interattivo, prendendo parte ad esperienze immersive e incontrando altri appassionati.

Lo scorso anno l’autodromo di Monza aveva lanciato gli NFT del Circuito.

Alla realtà si uniranno quindi le esperienze nel mondo virtuale per coinvolgere gli spettatori in eventi studiati appositamente per il Metaverso e fornire allo stesso tempo una nuova opportunità di visibilità per i brand. Nelle prossime settimane tutte le possibilità che offriremo ai nostri appassionati.

Il Monza Meta Circuit sarà realizzato dalla start up italiana Rocket Dreams attraverso Nfactory. La factory specializzata in prodotti per il Metaverso seguirà la progettazione degli ambienti virtuali e delle esperienze offerte agli utenti, supportata da Wheelz Magazine per la brand strategy.