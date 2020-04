LaScuolaNonSiFerma, tutta la didattica a distanza di Rai Scuola HD

Su Rai Scuola HD (canale 133 di Tivùsat) vere e proprie lezioni svolte in uno studio virtuale e tenute da docenti, visibili in televisione sia su una rete generalista che su altre reti tematiche.

Per andare incontro alle necessità di studenti, insegnanti e genitori in questo periodo storicamente difficile, la Rai ha sin da subito messo a disposizione della didattica a distanza canali e palinsesti. In collaborazione con il MIUR, poi, ha dato vita al progetto #LaScuolaNonSiFerma.

#LaScuolaNonSiFerma

In aggiunta all’offerta già disponibile sul canale Rai Scuola HD (canale 146 del digitale terrestre, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia), sul sito raiscuola.it e sul portale web Rai Cultura.

L’iniziativa è stata presa in collaborazione con il MIUR, mentre l’emittente pubblica ha lavorato a un nuovo progetto che prevede vere e proprie lezioni svolte in uno studio virtuale e tenute da docenti, visibili in televisione sia su una rete generalista che su altre reti tematiche.

Da venerdì 17 aprile, dunque, in televisione, in streaming e sul web, è partito il progetto #LaScuolaNonSiFerma. Ecco le programmazioni nel dettaglio.

La scuola a distanza… in televisione

Materie scientifiche

“Newton”, programma di approfondimento e informazione scientifica;

“Lezioni di Coding”, per imparare i principi dell’informatica e del pensiero computazionale;

“I Lincei per il Clima”, lezioni sul cambiamento climatico tenute da accademici dei Lincei.

Inglese

Spazio anche a programmi in lingua inglese finalizzati all’apprendimento e al perfezionamento della seconda lingua.

I programmi approcciano una metodologia in linea con quella adottata recentemente nella scuola italiana: CLIL – Content and Language Integrated Learning.

Storia

“Le Cronache” con Cristoforo Gorno;

“Passato e Presente” con Paolo Mieli;

I programmi ripercorrono la storia dell’800 e del 900: la storia antica, medioevale e dell’età moderna.

Letteratura

“I grandi della letteratura italiana”, Edoardo Amurri propone i versi e le parole dei maggiori autori italiani sfogliando in tv le loro opere.

Filosofia

“Cafè filosofico”, i principali filosofi italiani spiegano lo sviluppo del pensiero occidentale attraverso l’analisi dei grandi pensatori e dei temi che lo hanno caratterizzato.

Storia dell’arte

“Italia, viaggio nella bellezza”, realizzato in collaborazione con il Mibact;

“StrinArte”, lezioni di storia dell’arte di Claudio Strinati;

“I segreti del colore”, la storia dell’arte italiana è spiegata attraverso l’esperienza degli istituti per il restauro e delle accademie d’arte.