“Vogliamo integrare davvero molte nuove funzionalità e molti servizi, anche per i militari”, ha affermato il commissario per il mercato interno Thierry Breton a proposito del nuovo sistema satellitare della Ue, investimento multimiliardario da 2,4 miliardi di euro, che sarà utilizzato per identificare e monitorare palloni spia e navicelle spaziali nemiche in futuro.

Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, aggiungendo che il Parlamento Europeo ha approvato martedì scorso lo sviluppo di un sistema sicuro di comunicazione satellitare che farà concorrenza alla flotta Starlink di Elon Musk.

Il programma, denominato Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, o IRIS in breve — ha lo scopo di eliminare le zone morte di Internet e consentire ai governi europei, alle agenzie di spionaggio e ai militari di comunicare in modo sicuro.

Funzioni di difesa

Ma con alcune aggiunte, promette anche di fungere da occhi nel cielo contro il tipo di palloni ficcanaso che attualmente guidano una guerra diplomatica tra Stati Uniti e Cina.

