Secondo gli esperti costano poco, possono trasportare grossi pesi e possono restare in aria per un lungo periodo.

Il Pentagono sostiene che il pallone spia cinese, recentemente abbattuto sopra i cieli americani, portava a bordo attrezzatura di sorveglianza che serviva appunto per spiare mentre sorvolava spazio aereo sovrano bellamente violato.

Ma i palloni spia non sono certo una novità, sono in circolazione dal ‘700. La domanda è come mai sono ancora in volo e perché i militari li usano ai giorni nostri?

Sorveglianza low cost

In primo luogo, questi palloni gonfiabili da alta quota possono condurre operazioni di sorveglianza a basso costo, più basso costo rispetto ai satelliti, e possono trasportare carichi superiori rispetto ad un drone. I palloni d’alta quota oggi possono volare nelle forti correnti d’alta quota, e possono viaggiare ben al di sopra rispetto al traffico aereo commerciale.

Un’altra ragione è che i palloni spia possono viaggiare su tratte molto ampie, grandi distanze senza bisogno di fermarsi per fare rifornimenti.

“E’ anche un promemoria delle esigenze di difesa aerea degli Stati Uniti che oggi è un pallone, domani è un missile cruise”, ha detto a Politico.eu Tom Karako, senior fellow per il programma di sicurezza internazionale e direttore del progetto di difesa missilistica presso il Center for Strategic and International Studies.

Il pallone spia cinese avvistato e poi abbattuto qualche giorno fa negli Usa potrebbe aver contenuto una telecamera o un dispositivo utilizzato per catturare segnali elettronici come il traffico dei telefoni cellulari.

Niente passaggio orbitale

Al di là del costo contenuto, un altro vantaggio dei palloni spia rispetto ai satelliti è che può passare sopra un punto specifico più lungo del passaggio orbitale di un satellite.

I passaggi orbitali possono essere monitorati dagli avversari e gli Stati Uniti o un altro paese potrebbero programmare il monitoraggio satellitare, ha detto Byron Callan, amministratore delegato di Capital Alpha Partners, in una nota al cliente venerdì mattina.

I palloni ad alta quota possono anche “travestirsi” più facilmente a scopi civili, in natura. Ma se un drone militare cinese sorvola lo spazio aereo degli Stati Uniti, è ovvio che il governo invii un aereo.

Con un pallone spia, i governi stranieri possono affermare che viene utilizzato per scopi civili, come il monitoraggio dei modelli meteorologici. Pechino ha fatto questa affermazione venerdì, affermando che il dirigibile veniva utilizzato per inseguimenti meteorologici.

Negli ultimi anni, i palloni spia hanno sorvolato gli Stati Uniti continentali una “manciata” di volte, ha detto giovedì un funzionario del Dipartimento della Difesa. Ma il fattore distintivo del pallone cinese ad alta quota rispetto ad altri casi è che il gonfiabile è rimasto “in giro” per un periodo più lungo.

Il pallone ad alta quota è stato monitorato sorvolando la base aerea di Malmstrom, sede di silos contenenti missili balistici intercontinentali.

“Chiaramente, stanno cercando di far volare questo pallone su siti sensibili”, ha detto il funzionario.

Nuovi usi

L’uso di palloncini spia risale alla fine del 1700 durante le guerre rivoluzionarie francesi. L’Unione li fece volare anche negli anni ’60 dell’Ottocento durante la guerra civile degli Stati Uniti per raccogliere informazioni sull’attività confederata.

La NASA ha iniziato a far volare palloni stratosferici riempiti di elio negli anni ’50 e l’esercito a metà degli anni 2010 li ha sperimentati ad altitudini inferiori.

La Cina accusa gli Stati Uniti di avere utilizzato “più di dieci palloni spia” per il sorvolo dello spazio aereo cinese, senza l’approvazione di Pechino, dall’inizio del 2022: “Solo dallo scorso anno, i palloni ad alta quota statunitensi hanno sorvolato illegalmente lo spazio aereo cinese più di dieci volte senza l’approvazione delle autorità cinesi competenti”, così il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin.