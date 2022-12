La Ue lancerà il regolamento globale sul metaverso nel 2023. E gli Usa?

L’iniziativa dell’Unione Europea battezzata “Thrive In The Metaverse”, lanciata lo scorso mese di settembre, è nata per la regolamentazione del metaverso e ha lo scopo di preparare l’Europa all’era delle criptovalute e del web3. Ma cosa significa in concreto per i consumatori europei, ed è probabile che gli Stati Uniti seguiranno l’esempio europeo e emaneranno normative simili?

Background

L’annuncio di settembre di un quadro normativo del metaverso della Ue fa parte della strategia di regolamentazione digitale del vecchio continente, che esamina le nuove opportunità e tendenze online. Secondo Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, qualsiasi clamore che circonda il mondo virtuale o la connettività sociale immersiva sarà oggetto di esame. Inoltre, Breton ha detto anche che la Commissione intraprenderà misure per sviluppare standard e aumentare l’interoperabilità nel mercato del metaverso, poiché “nessun singolo attore privato dovrebbe detenere la chiave della piazza pubblica”. La Commissione mira a emanare il regolamento sul metaverso nel 2023. Si prevede che il regolamento sul metaverso dell’UE coprirà tre argomenti in particolare:

Tasse sulle infrastrutture di rete

È probabile che la regolamentazione del metaverso della Ue introdurrà tasse sull’infrastruttura di rete sui fornitori di rete. Secondo Breton, alcuni dei profitti realizzati in un regno del software sempre più immersivo dovrebbero andare ai fornitori delle reti che fungono da spina dorsale necessaria per ospitare questi spazi virtuali. Se attuata, questa disposizione rischia di rivelarsi controversa.

Regole digitali riavviate

A giudicare dall'”Agenda per l’Europa” della presidente della Ue Ursula von der Leyen, potrebbero essere messe in atto nuove regole per attuare gli accordi storici contenuti nel Digital Markets Act (DMA) e nel Digital Services Act (DSA). Questi atti hanno visto l’Unione Europea assumere la leadership globale nella regolamentazione dello spazio digitale per renderlo più sicuro e più accessibile.

Misure di sicurezza e interoperabilità

Dalle osservazioni di Breton, l’Ue sembra pronta a emanare regolamenti relativi a questioni di sicurezza incentrate sull’utente, in particolare quelle relative alla moderazione dei contenuti, e a garantire che le piattaforme rimangano aperte e contestabili per l’intero mercato attraverso mandati di standard di interoperabilità

Le indicazioni sono che l’Ue adotterà un approccio misto al metaverso e alle comunità virtuali. Offrirà iniziative di supporto per incoraggiare lo sviluppo e le infrastrutture, ma assumerà un ruolo più attivo nel plasmare lo sviluppo del metaverso. È probabile che questo tipo di approccio misto garantisca che le nuove forme di tecnologie immersive non subiscano la stessa crescita mostrata da Facebook.

Implicazioni per il Metaverso in America

Negli Stati Uniti non c’è stato alcun annuncio su alcuna regolamentazione autonoma e unilaterale del metaverso. L’atteggiamento generale sembra essere che, almeno nel breve termine, l’autoregolamentazione sia la politica preferita, con l’onere degli “attori più rispettabili” nel metaverso di unire le forze, elaborare il proprio codice di condotta e creare un insieme di buone pratiche. A lungo termine, Washington potrebbe emettere un regolamento onnicomprensivo sul metaverso dopo aver consultato i principali stakeholder e rappresentanti delle industrie partecipanti. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di questo paese hanno inviato messaggi contrastanti e frammentari.

Dichiarazione della FTC sull’acquisizione da parte di Meta della popolare applicazione nel Metaverso

Lo sviluppo normativo statunitense più diretto sul metaverso è la causa intentata dalla Federal Trade Commission per bloccare l’acquisizione da parte di Meta di una popolare applicazione del metaverso. La FTC sta cercando di impedire al gigante della realtà virtuale Meta e al suo azionista di controllo e CEO Mark Zuckerberg di acquisire Within Unlimited e la sua popolare app di fitness dedicata alla realtà virtuale, Supernatural. Questa causa è ancora in corso e sembra solo una questione di tempo prima che il governo degli Stati Uniti emetta nuove linee guida o leggi su come sarà regolamentato il metaverso.

Leggi sulla privacy dei dati

All’inizio di quest’anno, il rappresentante Suzan DelBene (D-Wash.) ha spinto per un disegno di legge per emanare una legge federale sulla privacy dei dati. L’Information Transparency & Personal Data Control Act è un protocollo completo per la protezione dei dati dei consumatori che riporterebbe le persone al controllo dei propri dati, richiederebbe alle aziende di pubblicare politiche per gli utenti finali in un linguaggio chiaro e istituirebbe solidi meccanismi di applicazione per proteggere tutti gli americani. Se approvato, questo disegno di legge potrebbe entrare in vigore all’inizio del 2023.

Riforma Antitrust

Nel 2021, la sottocommissione della Camera per il diritto antitrust, commerciale e amministrativo ha pubblicato cinque progetti di legge bipartisan che riterrebbero le grandi società tecnologiche responsabili di presunti comportamenti anticoncorrenziali. Questi disegni di legge sono stati redatti dopo un’indagine di 16 mesi che ha suggerito che le grandi aziende tecnologiche stanno usando i loro poteri quasi monopolistici per schiacciare la concorrenza e l’innovazione. Inoltre, i senatori John Kennedy (R-La.), Amy Klobuchar (D-Minn.) e Chuck Grassley (R-Iowa) hanno introdotto un disegno di legge antitrust noto come American Innovation and Choice Online Act per impedire alle grandi aziende tecnologiche di limitare i consumatori scelta. Lo scopo di questo disegno di legge è ripristinare la concorrenza online stabilendo regole di buon senso per le aziende digitali. Queste regole hanno lo scopo di prevenire l’abuso di potere di mercato dominante e di promuovere la concorrenza nel mercato. È probabile che anche queste riforme entrino in vigore all’inizio del prossimo anno.

Conclusione

I paesi dell’UE, della Corea del Sud e del Giappone hanno compiuto passi significativi verso la regolamentazione del metaverso. Mentre gli Stati Uniti devono ancora emanare un quadro o una legge completa sul metaverso, la portata e l’ampiezza delle discussioni sul tema della regolamentazione del metaverso sono piuttosto estese. È meglio consultare un avvocato specializzato in tecnologie emergenti per avere un’idea di questi sviluppi normativi perché potrebbero avere un impatto sull’attività di diverse aziende.