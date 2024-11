Il team di progettazione di Aruba Enterprise ha sviluppato per SCM Group una soluzione ibrida, che combina un cloud privato con un ambiente in colocation, all'interno del data center di Ponte San Pietro, il tutto interconnesso con un sito di disaster recovery nella facility di Arezzo. Realizzata attentamente per mantenere la continuità operativa del gruppo, la migrazione iniziale ha consentito di ottimizzare l'intera infrastruttura IT di SCM Group aumentandone nel contempo le capacità di resilienza.

La modernizzazione dell’infrastruttura IT di SCM Group

Il percorso di trasformazione digitale intrapreso da SCM Group, multinazionale italiana leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione dei materiali e nei componenti industriali, ha trovato in Aruba la soluzione più efficiente, affidabile e sicura.

Una soluzione ibrida che combina un cloud privato con un ambiente in colocation all’interno del data center IT3 di Ponte San Pietro, il tutto interconnesso con un sito di disaster recovery nel data center di Arezzo.

La migrazione ha portato ad un aumento delle prestazioni, un miglioramento della sicurezza e una maggiore flessibilità per supportare la crescita del business di SCM Group, che aveva la necessità di raggiungere due obiettivi chiave attraverso la trasformazione digitale della propria infrastruttura IT: consolidamento e modernizzazione.

“Il motivo per cui abbiamo scelto Aruba Enterprise è perché siamo assolutamente convinti che il disegno messo a punto dal suo team progettuale sia quello adeguato alle nostre necessità per i prossimi anni dandoci la possibilità di fare tutto quello che l’azienda ci sta chiedendo in termini di crescita con una maggiore efficienza e sicurezza. La trasparenza e la flessibilità che contraddistinguono la fase di potenziamento avviata in seconda battuta ne sono una prova”, ha dichiarato Andrea Landini, CIO SCM Group.

SCM Group sviluppa tecnologie e servizi per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, metallo e materiali compositi.

Coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in tre grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con oltre 4000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.

Le società del Gruppo sono in tutto il mondo e operano come partner industriale in vari settori merceologici: dal mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione delle materie plastiche.

Le sfide da affrontare

L’obiettivo principale della trasformazione digitale di SCM Group era quello di consolidare e modernizzare l’infrastruttura esistente. Le sfide principali hanno riguardato:

Integrazione delle risorse IT distribuite in diverse sedi nel data center principale, lasciando separate solo quelle strettamente necessarie a livello locale;

impiego di sistemi legacy nella nuova infrastruttura, alcuni dei quali dovevano rimanere fisicamente indipendenti a causa di problemi architetturali;

miglioramento della sicurezza e implementazione di un sistema di disaster recovery;

evitare costosi processi di sostituzione totale e mantenere la piena operatività durante la migrazione;

gestire la rapida crescita del business.

L’azienda ha raggiunto gli obiettivi prefissati grazie alla collaborazione con Aruba Enterprise, che ha progettato e implementato una nuova architettura ibrida con un data center principale ad alta ridondanza e un sito di disaster recovery secondario. Il processo di trasformazione è stato eseguito in modo trasparente, senza interruzioni significative per l’operatività aziendale.

Le soluzioni proposte da Aruba Enterprise

Aruba Enterprise ha implementato diverse soluzioni per soddisfare le esigenze di SCM Group nel suo percorso di trasformazione digitale:

ha migrato gli asset di SCM Group nel data center di Ponte San Pietro (BG), certificato ANSI/TIA 942 Rating 4, che offre un elevato livello di ridondanza e sicurezza, garantendo la continuità operativa anche in caso di guasti;

ha supportato la modernizzazione dell’infrastruttura IT, sostituendo gli apparati obsoleti con sistemi di nuova generazione;

ha implementato una piattaforma di backup e un ambiente VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per migliorare la sicurezza dei dati e la flessibilità dell’infrastruttura;

ha fornito un supporto progettuale completo, aiutando l’azienda a definire e realizzare la nuova infrastruttura.

Grazie a queste soluzioni, SCM Group ha potuto raggiungere i suoi obiettivi di consolidamento, modernizzazione e sicurezza dell’infrastruttura IT, migliorando l’efficienza operativa e la capacità di adattarsi alle esigenze di un business in continua crescita.

I vantaggi offerti

La nuova infrastruttura ha portato ad un aumento significativo delle prestazioni complessive del sistema IT, con una ricaduta positiva sulle attività dell’azienda. Questi i principali vantaggi raggiunti da SCM Group:

ambiente IT più performante e stabile, maggiore sicurezza e continuità operativa (grazie al data center ad alta ridondanza certificato ANSI/TIA 942 Rating 4 e alla disponibilità di un sito secondario di disaster recovery);

flessibilità e scalabilità, così da consentire a SCM Group di adattarsi rapidamente ad un’importante crescita del business;

migliore gestione delle risorse IT e assenza di interruzioni operative, dove il processo di trasformazione è stato eseguito in modo trasparente, senza impattare sulla normale operatività aziendale.

Un futuro di crescita

Complessivamente, oggi, SCM Group ha a disposizione un ambiente IT più performante, sicuro, flessibile e scalabile, migliorando l’efficienza operativa e la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del business.

Al termine di questa transizione, l’infrastruttura di SCM Group sarà in grado di gestire circa 10.000 utenti tra interni ed esterni, con una capacità storage di 260 terabyte, oltre ad altri 700 terabyte impegnati per i backup.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz