Le perdite complessive della divisione che si occupa del metaverso in Meta raggiungono 35 miliardi di dollari, ma Mark Zuckerberg tira dritto e non perde la fiducia sul successo della sua nuova creatura.

Mark Zuckerberg può certamente essere convinto che il metaverso sarà il futuro della sua azienda, ma per ora sta soprattutto pesando come un macigno sui conti di Meta e dei suoi azionisti. Negli ultimi tre mesi del 2022,la divisione aziendale Reality Labs, che riguarda il metaverso dalla a alla zeta, ha registrato una perdita operativa di 4,3 miliardi di dollari, portando il totale delle perdite del 2022 a 13,7 miliardi di dollari. Nuove perdite che si sommano a quelle già registrate nel 2021, pari a 10,2 miliardi, a quelle del 2020 pari a 6,6 miliardi e a quelle del 2019, pari a 4,5 miliardi.

Leggi anche: Meta cerca di rassicurare il mercato dopo un anno nero

Nuove perdite in arrivo nel 2023

E non è finita qui, scrive Statista in un’analisi approfondita dei numeri aziendali. Lo dice Meta stessa nel comunicato dei risultati del terzo trimestre, dove ner su bianco si legge che le perdite operative del Reality Labs “cresceranno in maniera significativa” nel 2023, dopodiché gli investimenti saranno stimolati per “raggiungere il nostro obiettivo di aumentare il reddito operativo complessivo dell’azienda nel lungo periodo”. Nel breve periodo, è vero il contrario, poiché gli investimenti nel metaverso pesano molto sui risultati dell’azienda. Nel 2022, il margine operativo dell’azienda è sceso dal 40 al 25%, poiché l’utile operativo totale è sceso da 46,8 miliardi di dollari nel 2021 a 28,9 miliardi di dollari l’anno scorso. In tutta onestà, va detto che gran parte di quel calo è venuto dalla redditizia “famiglia di app” dell’azienda (ovvero Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp), dove un più ampio rallentamento della pubblicità ha danneggiato la performance. Ciò fa risaltare ancora di più la perdita operativa di 13,7 miliardi di dollari della divisione Reality Labs.

I numeri del metaverso in Meta

I numeri della divisione Reality Labs di Meta

Zuckerberg non cambia idea

Discutendo del metaverso in una chiamata con gli investitori lo scorso anno, Zuckerberg ha difeso la sua visione a lungo termine: “C’è ancora molta strada da fare per costruire la prossima piattaforma informatica, ma stiamo chiaramente facendo un lavoro all’avanguardia qui. Questa è un’impresa enorme e ci vorranno alcune versioni di ciascun prodotto prima che diventino mainstream. Ma penso che il nostro lavoro avrà un’importanza storica e creerà le basi per un modo completamente nuovo in cui interagiremo gli uni con gli altri e fonderemo la tecnologia nelle nostre vite, nonché una base per il lungo termine della nostra attività”.