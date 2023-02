Meta cerca di rassicurare il mercato dopo un anno nero 

Tutto è relativo. Meta ha guadagnato il 20% in Borsa ieri, primo febbraio. Motivo? La casa madre di Facebook, Instagram e Whatsapp ha pubblicato dati trimestrali un po’ migliori del previsto.

Il giro d’affari del quarto trimestre è diminuito “soltanto” del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a 32,2 miliardi di dollari (29,3 miliardi di euro).

Il numero di utenti attivi quotidiani di Facebook ha superato i 2 miliardi, un numero “superiore alle attese”, ha detto il direttore Dan Ives su Twitter.

Buy back di azioni proprie per 40 miliardi

Ma l’analista della banca Wedbush Securities non ha mancato di sottolineare di sfuggita che il “clima rialzista” riscontrato è dovuto anche al rallentamento del rialzo dei tassi deciso lo stesso giorno dalla banca centrale americana. E l’annuncio da parte di Meta di un riacquisto di azioni proprie fino a 40 miliardi di dollari, una tecnica utilizzata dalle aziende per sostenere il proprio prezzo in borsa.

Al di là di queste fluttuazioni di Borsa, la situazione dell’azienda rimane tesa. Una spirale negativa è stata messa in moto dopo che Meta ha annunciato per la prima volta un calo del numero di utenti giornalieri di Facebook nel febbraio 2022, seguito da un calo delle entrate a luglio. Nonostante una stabilizzazione del ritmo del ribasso a fine anno, il 2022 rimarrà un anno di svolta, con ricavi in ​​flessione dell’1%, a 118 miliardi di dollari.

2022 anno di svolta

Il fondatore Mark Zuckerberg ha riconosciuto questa svolta storica: “Dopo [essere cresciuto] per diciotto anni a un tasso del 20% o 30% all’anno, le cose sono cambiate in modo abbastanza marcato quest’anno. È una discesa piuttosto grande. Non credo che continuerà, ma le cose non torneranno nemmeno come prima”, ha detto agli analisti. Nel tentativo di rassicurare, ha promesso un “anno di efficienza”. Per spiegare il calo degli utili – in calo del 55%, a 4,7 miliardi di dollari, nell’ultimo trimestre del 2022, e del 41%, a 23 miliardi di dollari, nel 2022 – Meta ha chiamato in causa 4,2 miliardi di dollari di costi di ristrutturazione alla fine dell’anno.

Il metaverso, sfida centrale

Costi di ristrutturazione che sarebbero legati agli 11mila licenziamenti (13% della forza lavoro) annunciati all’inizio di novembre 2022, ma anche ad altre misure di risparmio sui costi: riduzione degli spazi per uffici, rallentamento degli investimenti e ristrutturazione dei data center… Questi aggiustamenti sono stati fatti sotto la forte pressione del mercato. Gli investimenti e le assunzioni legati all’euforia della digitalizzazione durante la pandemia di Covid-19 sono stati eccessivi. I costi sono così aumentati del 22% nel 2022 e la forza lavoro è passata da 33.000 a 87.000 in quattro anni. Mercoledì, Zuckerberg ha promesso ulteriori risparmi e “un arresto dei progetti”.

Il core business di Meta, la pubblicità mirata, rimane sotto pressione. Il delicato contesto macroeconomico e l’inflazione pesano sulle spese degli inserzionisti. E la concorrenza della cinese TikTok resta formidabile per Facebook e Instagram.

La scommessa di Zuckerberg sul metaverso

Infine, Meta deve superare un’ultima sfida centrale: la scommessa di Mark Zuckerberg sul metaverso. Questa divisione dell’azienda ha perso 10 miliardi di dollari nel 2021, poi 13,7 miliardi nel 2022, e quella cifra “aumenterà” ulteriormente nel 2023.

Un nuovo visore di realtà virtuale di fascia alta è stato lanciato dalla sussidiaria Meta Quest (ex Oculus), e un altro di “realtà mista” è stato annunciato nel 2023. Vedremo.