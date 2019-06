La rivoluzione 4.0 nell’Industria dei trasporti, cosa sta cambiando

Come sta sfruttando il settore dei trasporti le opportunità offerte dal progresso scientifico per aumentare la produttività, migliorare le condizioni di lavoro, e creare nuovi modelli di business?

Quando parliamo di Industria 4.0 facciamo riferimento all’integrazione delle nuove tecnologie di automazione al mondo dell’industria, sfruttando le opportunità offerte dal progresso scientifico per aumentare la produttività, migliorare le condizioni di lavoro, e creare nuovi modelli di business.

Nell’ambito dei trasporti, una realtà italiana – Somos – abbraccia questa tematica e offre una serie di soluzioni innovative per risolvere le problematiche di mobilità urbana ed extraurbana; tra queste, si distingue la soluzione Smart Transit, per il controllo e la gestione delle flotte di trasporto pubblico.

Questa soluzione integrata si contraddistingue per la sua versatilità ed e le molteplici funzionalità. Per esempio, consente un controllo in tempo reale dello stato di esercizio della flotta, fornendo informazioni relative al posizionamento e allo stato dei mezzi. Inoltre, è in grado di rilevare dinamicamente il carico di passeggeri a bordo e la qualità del servizio.

Il sistema Smart Transit offre vantaggi tanto all’azienda, in termini di maggiore controllo ed efficienza nella pianificazione del servizio, quanto agli utenti finali, che possono fruire delle funzionalità di ticketing online e informazioni sempre aggiornate mediante App, disponibile per tablet e smartphone.

Il modulo “entertainment” consente di ingaggiare gli utenti in dinamiche di gamification, proponendo giochi e attività dedicati, accessibili tramite l’apposita App. Accumulando punti e raggiungendo gli obiettivi proposti, gli utenti potranno divertirsi, condividere i loro traguardi sui social e acquisire bonus (coupon, titoli di viaggio, oggetti virtuali), migliorando la loro esperienza generale e avviando un processo di fidelizzazione con l’azienda.

Il sistema di sensori a bordo del veicolo è in grado di rilevare e comunicare in tempo reale tutti i dati relativi al mezzo, tra cui la posizione lungo il percorso, stimando i tempi di arrivo alle diverse fermate, così come la temperatura e la qualità dell’aria nel mezzo. Gli utenti, inoltre, possono segnalare eventuali problemi a bordo e valutare la qualità generale del servizio.

Il modulo Geo-Analyst, invece, supporta l’azienda nell’implementazione di nuovi servizi e soluzioni. Rilevando i flussi di utenti nelle zone limitrofe alle linee dei bus, è possibile pianificare nuovi servizi in aree geografiche non servite da alcuna linea, rimodulare le fermate e i percorsi delle linee esistenti ed eventualmente localizzare nuovi punti vendita per i titoli di viaggio.

Con la funzionalità “manutenzione”, invece, è possibile gestire le attività di manutenzione effettuate sui mezzi. Mediante specifici algoritmi e grazie alla presenza di sofisticati sensori di bordo, è in grado di segnalare anomalie sul funzionamento dei mezzi durante l’esercizio ordinario, consentendo una gestione della manutenzione di tipo predittivo, prevenendo così eventuali guasti e malfunzionamenti.

Smart Transit è un sistema altamente sofisticato per la gestione dei servizi di trasporto; presuppone l’implementazione di hardware che includa per ogni mezzo di trasporto pubblico un’unità di bordo (single board cpu, GNSS receiver, sim card), videocamere alle porte di ingresso/uscita passeggeri, sensoristica per l’acquisizione dei parametri ambientali/cinematici e opportuni cablaggi.

L’azienda ha presentato Smart Transit all’evento del 6 giugno “Innovazione tecnologica nel trasporto collettivo: nuovi approcci per la gestione delle flotte aziendali e per il miglioramento della esperienza di viaggio”, presso UNICAL, con cui collabora su progetti di ricerca e sviluppo.