La nuova corsa allo spazio della Cina preoccupa il Pentagono

Nell’ultimo decennio la Cina ha messo in atto un ampio programma spaziale, chiudendo il gap nei confronti degli Usa. L’impegno cinese nello spazio prosegue e “matura rapidamente” visto che Pechino ha destinato significative risorse economiche alla crescita di tutti gli aspetti del suo programma spaziale, si legge nel report del Pentagono “2023 China Military Power Report”.

Come si evince dal titolo del report, una delle principali preoccupazioni, se non la principale in assoluto, è che il programma spaziale cinese sia direttamente legato al suo ambito militare e che si stiano quindi approntando tecnologie per combattere in orbita, come ad esempio armi anti satellite e armi nucleari spaziali. Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, anche se secondo altre fonti questa lettura allarmistica del Pentagono in relazione al programma spaziale cinese sarebbe in realtà esagerata.

Timori del Pentagono giustificati?

Ma è pur vero che una recente ondata di rapporti e avvertimenti da parte di alti funzionari statunitensi ha gettato una rinnovata attenzione sulla minaccia cinese percepita dagli Usa. Il rapporto del Pentagono è stato pubblicato in ottobre. Martedì scorso, un rapporto di 721 pagine pubblicato dalla Commissione di revisione economica e di sicurezza USA-Cina, un organo consultivo del Congresso, ha concluso che il lungo sforzo della Cina per costruire un’arma nucleare spaziale “ha il potenziale per minacciare la patria degli Stati Uniti con una nuova capacità di attacco globale”. (È opinione diffusa che Pechino stia sviluppando da anni un veicolo per un’arma del genere.)

Fra le altre tecnologie spedite in orbita dalla Cina, o che il paese asiatico sta sviluppando, ci sono nell’ordine missili lanciati da terra che possono colpire i satelliti nell’orbita terrestre bassa; veicoli spaziali che possono mandare i satelliti fuori dall’orbita; e un laser in grado di paralizzare i satelliti statunitensi.

Con i missili anti-satellite in particolare, “questo è un doppio problema perché possono eliminare i satelliti, e i detriti creati da quelle distruzioni possono causare altri problemi in orbita”, ha detto il generale B. Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali della Space Force, mercoledì scorso in occasione di un evento del Consiglio Atlantico. Questa “è un’aggravante che dobbiamo risolvere”.

La risposta del Pentagono

Il Pentagono, ovviamente, sta costruendo le proprie difese spaziali, ma gli Stati Uniti hanno promesso una moratoria volontaria su qualsiasi test militare offensivo nello spazio. Inoltre, non vi è alcuna indicazione che Washington miri a lanciare un’arma nucleare in orbita, anche se spera di sviluppare un razzo a propulsione nucleare.

Ma gli Stati Uniti hanno un diverso tipo di arma spaziale: un’agenzia spaziale civile che guida il mondo nella scienza, nel volo con equipaggio e nell’esplorazione.

Il ruolo diplomatico della NASA

In questo momento, la NASA – non esplicitamente legata al Pentagono, al Dipartimento di Stato o ad altri responsabili della politica estera di Washington che spesso interferiscono con altri paesi – sta lavorando come una sorta di agenzia diplomatica globale per persuadere le altre nazioni ad unirsi agli Stati Uniti nel futuro delle esplorazioni spaziali.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha reso una priorità assoluta convincere altre nazioni a firmare gli accordi di Artemis, un quadro non vincolante che delinea regole e norme per l’esplorazione spaziale, compresi accordi di condivisione dei dati e la promessa di evitare conflitti. Trentadue paesi si sono uniti a Washington, compresi paesi vicini alla sfera di influenza della Cina, come Brasile, Argentina e Arabia Saudita.

Accordi di Artemis, non vincolanti ma alternativi alla Cina

Nelson e tre ex amministratori hanno sottolineato a POLITICO l’importanza degli accordi, così come la capacità della NASA di offrire ai paesi emergenti progetti scientifici ambiziosi che aiutano a promuovere un rapporto favorevole con Washington. Questi includono un accordo per aiutare il Brasile a monitorare la deforestazione della foresta amazzonica con immagini satellitari e un programma per aiutare i paesi del Sud del mondo e dell’Asia a gestire i problemi relativi alla sicurezza alimentare, alle risorse idriche, al cambiamento dell’uso del suolo e ai disastri naturali.

La Cina non resta a guardare e cerca alleati

Per non essere aggirata dall’Occidente, la Cina ha lavorato per formare una propria coalizione vista come un contrasto agli Accordi di Artemis.

Nel mese di ottobre, Pechino si è assicurata altre due partnership per il suo progetto della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, che mira a costruire un laboratorio sulla Luna negli anni ’30. I paesi che hanno aderito includono Bielorussia, Pakistan, Russia, Sud Africa, Venezuela e Azerbaigian, nessuno dei quali è particolarmente allineato con gli Stati Uniti.

La posta in gioco è alta e Washington è ancora in testa all’attuale “corsa allo spazio” tecnologica e diplomatica, come la chiama Nelson.

Se il programma spaziale cinese continuasse a crescere e a sviluppare la tecnologia militare in orbita, ciò potrebbe causare problemi agli Stati Uniti – e al resto del mondo, avverte il rapporto della Commissione di revisione economica e di sicurezza USA-Cina: “L’equilibrio di potere in Asia e nel mondo potrebbe essere drammaticamente alterato”.

La crescente minaccia dei droni sul campo di battaglia

I droni piccoli ed economici stanno svolgendo un ruolo enorme nei conflitti militari in tutto il mondo e gli esperti ritengono che l’esercito americano debba modificare la propria strategia per contrastare questa tecnologia sui futuri campi di battaglia.

Gli Stati Uniti devono essere pronti a gestire le armi in tutto l’esercito – non solo dal punto di vista della difesa aerea – poiché l’afflusso di droni ha implicazioni per la ricognizione sul campo di battaglia e altre questioni, ha detto Shaan Shaikh del Centro per gli studi strategici e internazionali a Digital Future Daily.

Shaikh non ha indicato contromisure particolar i per il Pentagono, ma un report appena pubblicato dal suo team ha messo in evidenza una serie di problemi da affrontare secondo gli esperti, come applicare un metodo per contrastare i piccoli sistemi aerei senza equipaggio (SUAS) in tutti i servizi. L’Esercito sta attualmente guidando lo sforzo attraverso un ufficio che dirige la messa a punto di questo metodo, i requisiti, il materiale e l’addestramento.

Attenzione alle fake news sull’AI in vista delle elezioni del 2024

I ricercatori di Stanford e dell’Università di Chicago affermano che dobbiamo comprendere i limiti dell’intelligenza artificiale generativa per riconoscere i suoi veri pericoli in vista del ciclo elettorale del 2024.

In un libro bianco pubblicato oggi, i ricercatori affermano che giornalisti, politici ed elettori devono essere informati su ciò che l’intelligenza artificiale può e non può fare, soprattutto considerando l’hype che circonda la tecnologia.

“Se c’è un unico tema nella nostra analisi, è che gli elettori, i giornalisti e tutti coloro che hanno a cuore le elezioni dovrebbero considerare le affermazioni sulle nuove tecnologie con grande scetticismo”, scrivono, affermando che ciò vale sia per i falsi contenuti generati dall’intelligenza artificiale che per quelli massimalisti. sostiene che la tecnologia può influenzare gli elettori in massa.

“Ci sono moltissimi contenuti fuorvianti che non sono generati dall’intelligenza artificiale, e ci saranno moltissimi contenuti generati dall’intelligenza artificiale perfettamente accurati”, concludono. “Alla fine non ci sarà alcun sostituto per il vostro scetticismo, il buon senso e le fonti attendibili”.